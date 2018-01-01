Перевезення тварин за кордон: всі правила і вимоги





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Так, нещодавно в столичному аеропорту "Жуляни" пасажирку рейсу Київ-Мінськ не пустили на борт літака з котом, і дівчина просто залишила вихованця в терміналі. На щастя, ситуація вирішилася благополучно і нового господаря для кота швидко знайшли.



Для того, щоб вирушити за кордон з вихованцем, потрібно підготуватися заздалегідь. Вам буде потрібно:



- міжнародний ветеринарний паспорт;

- в паспорті повинні бути відмітки про всіх необхідні щеплення, а -

- також інформація про обробку від паразитів. До слова, всі щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 30 днів, і не більше, ніж за 12 місяців до від'їзду;

- також в паспорті обов'язково повинна бути відмітка про ідентифікацію тварин;

- за три дні до від'їзду на підставі ветеринарного паспорта власник тварини повинен отримати Держветклініці ветеринарне свідоцтво №1.

Видається свідоцтво на ту кількість днів, на яку у вас запланована поїздка, а після повернення його варто зберігати ще місяць;

перевезення тварини в літаку або на поїзді зажадає наявності оплаченої багажної квитанції.



Андрій Ніколаєв, тревел-експерт в TravelHub, розповів, що обов'язково потрібно врахувати при виїзді за кордон з твариною.



"Для некомерційної подорожі (продаж і купівля – це інше) потрібно:

Повністю і правильно оформлений паспорт міжнародного зразка.



- Чіп ідентифікації.

- Щеплення від сказу (раз на рік), з оформленням в паспорті і з вклейкою неповторного номера серії препарату (вклеюється ярличок). -

Держклініки ставить гербову печатку.

- Титри антитіл. У тесті на титри важливо дотримати терміни. Аналіз повинен бути позитивний. Єдина клініка в Україні знаходиться на вулиці Волинській в Києві. Виїжджати можна не раніше ніж через 2 місяці після результатів аналізу. Дослідження роблять місяць. Тобто +/- 3 місяці після забору аналізів.



У ветеринарній клініці на підставі всіх вище перерахованих документів виписують ветеринарне свідоцтво №1. Щоразу перед кожною подорожжю її виписує ветеринар, при цьому вказуючи, куди ви їдете.

Все це дублюється в паспорті.



Мандрівники мають право слідувати через той пункт, де організований пункт ветконтролю. Це важливо! Ветеринар на українській стороні, забирає форму №1 (діє протягом 5 днів), видану українською мовою, і виписує карту здоров'я на іноземній мові, затверджену регламентом ЄС 576/2013 (це документ для країн Європейського Союзу)

Важливо не робити фальшиві документи. Це все фіксується в базах даних", – розповів експерт.



Свої нюанси є і в різних країнах, що потрібно враховувати і ретельно моніторити перед від'їздом. Так, наприклад, до країн ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше шести місяців, а ось якщо ви летите в ОАЕ, то котів, собак і птахів (включаючи соколів) можна перевезти лише як декларований вантаж через дозволені аеропорти і обов'язково в супроводі визначених документів. А ось до Туреччини не можна приїхати з більш ніж двома тваринами.



Дуже часто діють заборони на виїзд з папугами, черепахами, мавпами тощо. Для перевезення таких тварин потрібно отримати дозвіл від Державного комітету України з охорони навколишнього середовища. Варто відзначити, що до Італії, Іспанії, Данії та Швеції не можна приїхати з собаками бійцівських порід.



"Різні авіакомпанії мають обмеження на перевезення тієї чи іншої породи тварини. Десь, наприклад, не можна перевозити перських кішок, пекінесів не беруть. На борт можуть не пустити з кількох причин:



- перевезення тварини не було заздалегідь узгоджено з авіакомпанією;

фактична вага відрізнялася від максимально допустимої для перевезення в салоні;

- документи тварини не в порядку (наприклад немає потрібних щеплень, прострочені довідки тощо)", – пояснив Андрій Ніколаєв.



Експерт додав, що в деяких країнах заборонені до ввезення певні породи собак, наприклад: американський пітбультер'єр, американський стаффордширський бультер'єр, англійська бультер'єр, тоса-іну. А до Франції заборонений в'їзд з будь-якими мастифами. Також є території, на яких не дозволено бути з собаками, тому завжди потрібно уточнювати, до якого можна заселитися готелю, в якому ресторані можна пообідати зі своїм вихованцем тощо.



Тому, збираючись за кордон, потрібно ретельно вивчити правила країни, яку ви плануєте відвідати, і безпосередньо правила перевізника, послугами якого вирішили скористатися.



Перевезення тварин в літаку



Якщо ви вирішили вирушити в подорож на літаку, необхідно заздалегідь дізнатися правила перевезення в тій авіакомпанії, яку ви вибрали, оскільки не всі авіакомпанії можуть надавати послуги з перевезення тварин, а в деяких, просто різняться загальні правила.



У будь-якому випадку, тварини подорожують в багажному відсіку, а їх квиток оплачується як певна кількість багажу з націнкою. Виняток становлять лише собаки-поводирі, які можуть супроводжувати свого господаря в салоні і летіти безкоштовно. Також в салоні можуть подорожувати дрібні тварини, вагою до 8 кг.



Наприклад, на сайті української авіакомпанії МАУ значиться, що вони здійснюють перевезення тільки собак і кішок, в салоні можуть летіти тварини до 8 кг, а в багажному відділенні – до 75 кг разом з контейнером.







Тварина, яка летить в салоні, має бути чистою, здоровою, і поміщена до спеціального контейнера, захищеного від проникнення рідин і запахів (допускається перевезення в м'яких корзинах, дорожніх сумках, призначених для перевезення дрібних тварин у салоні літака). Максимальні розміри контейнера: 115 см за сумою 3-х вимірів (55 х 40 х 20 см), сказано в правилах авіаперевізника.



Також контейнер повинен бути вільним і не тісним для вашого вихованця, а перевозити більше одного контейнера заборонено, як і випускати тварину гуляти салоном. Зате в контейнері можна перевезти відразу двох тварин, якщо вони мирно співіснують одна з одною і не перевищують встановлені обмеження щодо ваги.



Практично аналогічні вимоги діють і на перевезення тварин в багажному відсіку, за винятком того, що вага вихованця разом з контейнером там може досягати 75 кг.



Можна виділити кілька загальних правил, які допоможуть тварині краще перенести політ:



не можна накачувати вихованця транквілізаторами і заспокійливими, якщо тільки це не прописано ветеринаром,

забезпечте в контейнері для перевезення максимально комфортні умови і хорошу вентиляцію;

погодуйте тварину приблизно за дві-три години до вильоту, а ось пити краще не давати за чотири години до відправки;

візьміть з собою аптечку для тварини з усіма необхідним ліками і препаратами, які можуть раптово знадобитися.



Перевезення тварин в потязі



Для подорожей на потязі також необхідно буде обзавестися спеціальним контейнером і свідченням №1, про який ми говорили вище. Свідоцтво потрібно пред'явити на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Вартість залежатиме від відстані поїздки і ваги тварини.



Якщо ви їдете в купе і інші пасажири не проти, ваш вихованець може їхати з вами, в іншому випадку доведеться залишити його в тамбурі першого вагона. Фахівці радять заздалегідь викупити всі місця в купе, щоб і вам, і вашому вихованцеві було комфортно.



Дрібних собак (нижче 45 см) і кішок можна перевозити в плацкартних вагонах, розмістивши клітину з ними під сидіннями тільки за умови, що ви не виїжджаєте за межі своєї країни. Якщо ж ви зібралися кудись далі, тварину можна взяти з собою тільки до купейного вагону.



Для перевезення тварин в потягах міжнародного сполучення потрібно оформити багажну квитанцію на провезення додаткової ручної поклажі з написом "Багаж на руках пасажира". Перевезення оплачується для кожної особини або ж кожного місця багажу. Також варто зазначити, що якщо вага тварини не перевищує 20 кг, перевезення оплачується як за 20 кг багажу; в тому випадку, якщо вага перевищує 20 кг, оплачується фактична вага.



Тревел-експерт Андрій Ніколаєв зазначив, що найкраще подорожувати разом з тваринами на авто.



"Скрізь є свої плюси і мінуси, але, на наш погляд, найкраще подорожувати на власному автомобілі. До речі, всім, хто хоче вирушити подорожувати з своїм вихованцем на автомобілі, рекомендую книги Ігоря Замлєлова "З собакою на автомобілі Європою", – порадив експерт.



Вирушаючи в подорож зі своїми улюбленцями, не забудьте врахувати всі нюанси і деталі, щоб не зіткнутися з неприємними несподіванками. Тварину потрібно перевірити у ветеринара, оформити необхідні документи, а квитки на потяг або ж літак варто купувати заздалегідь, щоб встигнути залагодити всі формальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того щоб вирушити за кордон з вихованцем, потрібно підготуватися заздалегідь і оформити всі документи.Про це пише Сьогодні Так, нещодавно в столичному аеропорту "Жуляни" пасажирку рейсу Київ-Мінськ не пустили на борт літака з котом, і дівчина просто залишила вихованця в терміналі. На щастя, ситуація вирішилася благополучно і нового господаря для кота швидко знайшли.Для того, щоб вирушити за кордон з вихованцем, потрібно підготуватися заздалегідь. Вам буде потрібно:- міжнародний ветеринарний паспорт;- в паспорті повинні бути відмітки про всіх необхідні щеплення, а -- також інформація про обробку від паразитів. До слова, всі щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 30 днів, і не більше, ніж за 12 місяців до від'їзду;- також в паспорті обов'язково повинна бути відмітка про ідентифікацію тварин;- за три дні до від'їзду на підставі ветеринарного паспорта власник тварини повинен отримати Держветклініці ветеринарне свідоцтво №1.Видається свідоцтво на ту кількість днів, на яку у вас запланована поїздка, а після повернення його варто зберігати ще місяць;перевезення тварини в літаку або на поїзді зажадає наявності оплаченої багажної квитанції.Андрій Ніколаєв, тревел-експерт в TravelHub, розповів, що обов'язково потрібно врахувати при виїзді за кордон з твариною."Для некомерційної подорожі (продаж і купівля – це інше) потрібно:Повністю і правильно оформлений паспорт міжнародного зразка.- Чіп ідентифікації.- Щеплення від сказу (раз на рік), з оформленням в паспорті і з вклейкою неповторного номера серії препарату (вклеюється ярличок). -Держклініки ставить гербову печатку.- Титри антитіл. У тесті на титри важливо дотримати терміни. Аналіз повинен бути позитивний. Єдина клініка в Україні знаходиться на вулиці Волинській в Києві. Виїжджати можна не раніше ніж через 2 місяці після результатів аналізу. Дослідження роблять місяць. Тобто +/- 3 місяці після забору аналізів.У ветеринарній клініці на підставі всіх вище перерахованих документів виписують ветеринарне свідоцтво №1. Щоразу перед кожною подорожжю її виписує ветеринар, при цьому вказуючи, куди ви їдете.Все це дублюється в паспорті.Мандрівники мають право слідувати через той пункт, де організований пункт ветконтролю. Це важливо! Ветеринар на українській стороні, забирає форму №1 (діє протягом 5 днів), видану українською мовою, і виписує карту здоров'я на іноземній мові, затверджену регламентом ЄС 576/2013 (це документ для країн Європейського Союзу)Важливо не робити фальшиві документи. Це все фіксується в базах даних", – розповів експерт.Свої нюанси є і в різних країнах, що потрібно враховувати і ретельно моніторити перед від'їздом. Так, наприклад, до країн ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше шести місяців, а ось якщо ви летите в ОАЕ, то котів, собак і птахів (включаючи соколів) можна перевезти лише як декларований вантаж через дозволені аеропорти і обов'язково в супроводі визначених документів. А ось до Туреччини не можна приїхати з більш ніж двома тваринами.Дуже часто діють заборони на виїзд з папугами, черепахами, мавпами тощо. Для перевезення таких тварин потрібно отримати дозвіл від Державного комітету України з охорони навколишнього середовища. Варто відзначити, що до Італії, Іспанії, Данії та Швеції не можна приїхати з собаками бійцівських порід."Різні авіакомпанії мають обмеження на перевезення тієї чи іншої породи тварини. Десь, наприклад, не можна перевозити перських кішок, пекінесів не беруть. На борт можуть не пустити з кількох причин:- перевезення тварини не було заздалегідь узгоджено з авіакомпанією;фактична вага відрізнялася від максимально допустимої для перевезення в салоні;- документи тварини не в порядку (наприклад немає потрібних щеплень, прострочені довідки тощо)", – пояснив Андрій Ніколаєв.Експерт додав, що в деяких країнах заборонені до ввезення певні породи собак, наприклад: американський пітбультер'єр, американський стаффордширський бультер'єр, англійська бультер'єр, тоса-іну. А до Франції заборонений в'їзд з будь-якими мастифами. Також є території, на яких не дозволено бути з собаками, тому завжди потрібно уточнювати, до якого можна заселитися готелю, в якому ресторані можна пообідати зі своїм вихованцем тощо.Тому, збираючись за кордон, потрібно ретельно вивчити правила країни, яку ви плануєте відвідати, і безпосередньо правила перевізника, послугами якого вирішили скористатися.Якщо ви вирішили вирушити в подорож на літаку, необхідно заздалегідь дізнатися правила перевезення в тій авіакомпанії, яку ви вибрали, оскільки не всі авіакомпанії можуть надавати послуги з перевезення тварин, а в деяких, просто різняться загальні правила.У будь-якому випадку, тварини подорожують в багажному відсіку, а їх квиток оплачується як певна кількість багажу з націнкою. Виняток становлять лише собаки-поводирі, які можуть супроводжувати свого господаря в салоні і летіти безкоштовно. Також в салоні можуть подорожувати дрібні тварини, вагою до 8 кг.Наприклад, на сайті української авіакомпанії МАУ значиться, що вони здійснюють перевезення тільки собак і кішок, в салоні можуть летіти тварини до 8 кг, а в багажному відділенні – до 75 кг разом з контейнером.Тварина, яка летить в салоні, має бути чистою, здоровою, і поміщена до спеціального контейнера, захищеного від проникнення рідин і запахів (допускається перевезення в м'яких корзинах, дорожніх сумках, призначених для перевезення дрібних тварин у салоні літака). Максимальні розміри контейнера: 115 см за сумою 3-х вимірів (55 х 40 х 20 см), сказано в правилах авіаперевізника.Також контейнер повинен бути вільним і не тісним для вашого вихованця, а перевозити більше одного контейнера заборонено, як і випускати тварину гуляти салоном. Зате в контейнері можна перевезти відразу двох тварин, якщо вони мирно співіснують одна з одною і не перевищують встановлені обмеження щодо ваги.Практично аналогічні вимоги діють і на перевезення тварин в багажному відсіку, за винятком того, що вага вихованця разом з контейнером там може досягати 75 кг.Можна виділити кілька загальних правил, які допоможуть тварині краще перенести політ:не можна накачувати вихованця транквілізаторами і заспокійливими, якщо тільки це не прописано ветеринаром,забезпечте в контейнері для перевезення максимально комфортні умови і хорошу вентиляцію;погодуйте тварину приблизно за дві-три години до вильоту, а ось пити краще не давати за чотири години до відправки;візьміть з собою аптечку для тварини з усіма необхідним ліками і препаратами, які можуть раптово знадобитися.Для подорожей на потязі також необхідно буде обзавестися спеціальним контейнером і свідченням №1, про який ми говорили вище. Свідоцтво потрібно пред'явити на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Вартість залежатиме від відстані поїздки і ваги тварини.Якщо ви їдете в купе і інші пасажири не проти, ваш вихованець може їхати з вами, в іншому випадку доведеться залишити його в тамбурі першого вагона. Фахівці радять заздалегідь викупити всі місця в купе, щоб і вам, і вашому вихованцеві було комфортно.Дрібних собак (нижче 45 см) і кішок можна перевозити в плацкартних вагонах, розмістивши клітину з ними під сидіннями тільки за умови, що ви не виїжджаєте за межі своєї країни. Якщо ж ви зібралися кудись далі, тварину можна взяти з собою тільки до купейного вагону.Для перевезення тварин в потягах міжнародного сполучення потрібно оформити багажну квитанцію на провезення додаткової ручної поклажі з написом "Багаж на руках пасажира". Перевезення оплачується для кожної особини або ж кожного місця багажу. Також варто зазначити, що якщо вага тварини не перевищує 20 кг, перевезення оплачується як за 20 кг багажу; в тому випадку, якщо вага перевищує 20 кг, оплачується фактична вага.Тревел-експерт Андрій Ніколаєв зазначив, що найкраще подорожувати разом з тваринами на авто."Скрізь є свої плюси і мінуси, але, на наш погляд, найкраще подорожувати на власному автомобілі. До речі, всім, хто хоче вирушити подорожувати з своїм вихованцем на автомобілі, рекомендую книги Ігоря Замлєлова "З собакою на автомобілі Європою", – порадив експерт.Вирушаючи в подорож зі своїми улюбленцями, не забудьте врахувати всі нюанси і деталі, щоб не зіткнутися з неприємними несподіванками. Тварину потрібно перевірити у ветеринара, оформити необхідні документи, а квитки на потяг або ж літак варто купувати заздалегідь, щоб встигнути залагодити всі формальності.

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