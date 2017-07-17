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У Запоріжжі священика вигнали з церкви, бо молився за українських бійців

У Запоріжжі священика вигнали з церкви, бо молився за українських бійців
У Запоріжжі священик Ігор Савва неодноразово молився за перемогу ЗСУ і відмовлявся згадувати в богослужіннях російського патріарха Кирила.

Тепер його місце займе інший священик з Московського патріархату, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на ТСН.

У Запоріжжі священика Московського патріархату Ігоря Савву позбавили парафії. За словами вірян, він молився за перемогу української армії і відмовлявся згадувати в богослужіннях російського патріарха Кирила.

«Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь цього зла, вона повинна висловити свою думку. Тому, напевно, це найголовніша тема, за яку висловлювалися до нас претензії, до мене особисто», - заявив священик.

Як наголошується, про покарання отця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили - служити в храмі він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви в супроводі молодих людей. Ті залишили храм тільки після виклику поліції. Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, який приїхав на місце, спілкуватися з вірянами відмовився.

У храмі тепер буде служити інший священик, якого спрямує Московський патріархат.

Частина віруючих заявила, що буде шукати інше місце для молитов, оскільки має патріотичну позицію.

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Теги: церква, московський патріархат, священик
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