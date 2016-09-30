У Луцьку хочуть впорядкувати «торгові зупинки»

У Луцьку планують збільшити контроль над роботою торгових точок, які розміщуються на зупинках транспорту. Адже, якщо на нових зупнках зазвичай все добре, то у деяких випадках, коли обєкт працює давно – безлад.Про це йшлося під час засідання комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва 12 березня.Після звіту начальниці управління розвитку підприємництва та реклами Луцькрадиголова комісїзауважив, що теба посилити роботу над контролем порядку у кіосках, які розміщуються на зупинках. Мовляв, дехто із «субєктів» не хоче співпрацювати із міською радою, однак хочуть і надалі працювати у місті.«Він думає, якщо в нього свідоцтво власності, в нього ніхто нічого не забере», - сказав Козлюк. Таким чином, на зупинках трапляється «бардак». Натомість наближаються свята, тому треба впорядкувати ситуацію. Адже нові тимчасові споруди зазвичай як цукеровчки, а от старі – не завжди в належному стані.Тож зрештою члени комісії підпримали пропозицію для управління щодо посилення контролю за роботою торгових точок на зупинках громадського транспорту.