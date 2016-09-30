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У Луцьку хочуть впорядкувати «торгові зупинки»

У Луцьку хочуть впорядкувати «торгові зупинки»
У Луцьку планують збільшити контроль над роботою торгових точок, які розміщуються на зупинках транспорту. Адже, якщо на нових зупнках зазвичай все добре, то у деяких випадках, коли обєкт працює давно – безлад.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва 12 березня.

Після звіту начальниці управління розвитку підприємництва та реклами Луцькради Наталії Рибай голова комісї Олександр Козлюк зауважив, що теба посилити роботу над контролем порядку у кіосках, які розміщуються на зупинках. Мовляв, дехто із «субєктів» не хоче співпрацювати із міською радою, однак хочуть і надалі працювати у місті.

«Він думає, якщо в нього свідоцтво власності, в нього ніхто нічого не забере», - сказав Козлюк. Таким чином, на зупинках трапляється «бардак». Натомість наближаються свята, тому треба впорядкувати ситуацію. Адже нові тимчасові споруди зазвичай як цукеровчки, а от старі – не завжди в належному стані.

Тож зрештою члени комісії підпримали пропозицію для управління щодо посилення контролю за роботою торгових точок на зупинках громадського транспорту.

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Теги: магазин, зупинка, торгові зупинки
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