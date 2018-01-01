вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО

У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
У Любомлі спалахнула пожежа в гаражі.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Так, у суботу, 10 березня, близько 22 год у Любомлі на вулиці Дружби загорівся гараж. Вогонь знищив 28 метрів квадратних перекриття, а також автомобіль. Причина займання встановлюється.

Також у селі Коцюри горіла господарська споруда в комплексі.

«На виклик виїхало підрозділи ДПРП-24, ДПРЧ-10 м. Любомль, Старовойтове. Ймовірною причиною пожежі стало несправність пічного опалення. Пошкоджено 30 метрів квадратних покрівлі, 20 метрів перекриття стелі, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
Сьогодні, 11:33
У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках
Сьогодні, 11:04
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
Сьогодні, 10:49
У Луцьку хочуть впорядкувати «торгові зупинки»
Сьогодні, 10:49
«Інвестор» подарує мешканцям ЖК «Юпітер» ексклюзивні лампи. ФОТО*
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО
11 березень, 18:01
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
06 березень, 16:44
70% опіків тіла: дівчинка випадково підпалила меншого брата. ВІДЕО 70% опіків тіла: дівчинка випадково підпалила меншого брата. ВІДЕО
02 березень, 13:04
Пожежа в наркологічному центрі: загинуло понад 30 людей Пожежа в наркологічному центрі: загинуло понад 30 людей
02 березень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині правоохоронці затримали крадія лісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Польщі зникла волинянка. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8