У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
Сьогодні, 10:49
У Любомлі спалахнула пожежа в гаражі.
Про це повідомляє Район.Любомль.
Так, у суботу, 10 березня, близько 22 год у Любомлі на вулиці Дружби загорівся гараж. Вогонь знищив 28 метрів квадратних перекриття, а також автомобіль. Причина займання встановлюється.
Також у селі Коцюри горіла господарська споруда в комплексі.
«На виклик виїхало підрозділи ДПРП-24, ДПРЧ-10 м. Любомль, Старовойтове. Ймовірною причиною пожежі стало несправність пічного опалення. Пошкоджено 30 метрів квадратних покрівлі, 20 метрів перекриття стелі, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Про це повідомляє Район.Любомль.
Так, у суботу, 10 березня, близько 22 год у Любомлі на вулиці Дружби загорівся гараж. Вогонь знищив 28 метрів квадратних перекриття, а також автомобіль. Причина займання встановлюється.
Також у селі Коцюри горіла господарська споруда в комплексі.
«На виклик виїхало підрозділи ДПРП-24, ДПРЧ-10 м. Любомль, Старовойтове. Ймовірною причиною пожежі стало несправність пічного опалення. Пошкоджено 30 метрів квадратних покрівлі, 20 метрів перекриття стелі, сільськогосподарський інвентар», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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