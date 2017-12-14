вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця

У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
У День добровольця військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк презентує виставку художніх робіт.

Волинян запрошують познайомитись з героями під час відкриття, яке відбудеться 14 березня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».

Руслан Кашаюк пішов добровольцем воювати на Схід, отримавши поранення повернувся додому й почав малювати. Його роботи – це переважно портрети на склі. У своїх творах Руслан Кашаюк хоче зберегти історію «Айдару», обличчя волонтерів. Вперше він представить свою повну виставку, яка складається з вісімдесяти робіт.

«14 березня відзначається День добровольця. День людей доброї волі, людей, сильних духом, людей-воїнів. В мене задум був давно зробити виставку в рідному Луцьку, дякувати Богу, він здійснився, ще й у такий символічний День», - ділиться враженнями військовий художник.

Тож усіх запрошують на вікриття виставки, яке відбудеться 14 березня о 13 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».
У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка, «ПортCity»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію
Сьогодні, 11:39
У Луцьку з'явилось нове радіо
Сьогодні, 11:37
У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
Сьогодні, 11:33
У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках
Сьогодні, 11:04
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
У «ПортCity» відкрили квіткову виставку. ФОТО У «ПортCity» відкрили квіткову виставку. ФОТО
05 березень, 13:30
У «ПортCity» – «Різдвяне диво». ФОТО У «ПортCity» – «Різдвяне диво». ФОТО
14 грудень, 2017, 17:37
У «ПортCity» – виставка робіт юних патріотів Волині У «ПортCity» – виставка робіт юних патріотів Волині
31 жовтень, 2017, 17:35
Школярів та студентів запрошують на виставку «Переможці 2» Школярів та студентів запрошують на виставку «Переможці 2»
24 жовтень, 2017, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині правоохоронці затримали крадія лісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Польщі зникла волинянка. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8