У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця

У День добровольця військовий, який воював у складі «Айдару»,презентує виставку художніх робіт.Волинян запрошують познайомитись з героями під час відкриття, яке відбудеться 14 березня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».Руслан Кашаюк пішов добровольцем воювати на Схід, отримавши поранення повернувся додому й почав малювати. Його роботи – це переважно портрети на склі. У своїх творах Руслан Кашаюк хоче зберегти історію «Айдару», обличчя волонтерів. Вперше він представить свою повну виставку, яка складається з вісімдесяти робіт.«14 березня відзначається День добровольця. День людей доброї волі, людей, сильних духом, людей-воїнів. В мене задум був давно зробити виставку в рідному Луцьку, дякувати Богу, він здійснився, ще й у такий символічний День», - ділиться враженнями військовий художник.Тож усіх запрошують на вікриття виставки, яке відбудеться 14 березня о 13 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».