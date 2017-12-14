У «ПортCity» – виставка робіт волинського добровольця
Сьогодні, 11:33
У День добровольця військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк презентує виставку художніх робіт.
Волинян запрошують познайомитись з героями під час відкриття, яке відбудеться 14 березня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».
Руслан Кашаюк пішов добровольцем воювати на Схід, отримавши поранення повернувся додому й почав малювати. Його роботи – це переважно портрети на склі. У своїх творах Руслан Кашаюк хоче зберегти історію «Айдару», обличчя волонтерів. Вперше він представить свою повну виставку, яка складається з вісімдесяти робіт.
«14 березня відзначається День добровольця. День людей доброї волі, людей, сильних духом, людей-воїнів. В мене задум був давно зробити виставку в рідному Луцьку, дякувати Богу, він здійснився, ще й у такий символічний День», - ділиться враженнями військовий художник.
Тож усіх запрошують на вікриття виставки, яке відбудеться 14 березня о 13 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».
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Волинян запрошують познайомитись з героями під час відкриття, яке відбудеться 14 березня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».
Руслан Кашаюк пішов добровольцем воювати на Схід, отримавши поранення повернувся додому й почав малювати. Його роботи – це переважно портрети на склі. У своїх творах Руслан Кашаюк хоче зберегти історію «Айдару», обличчя волонтерів. Вперше він представить свою повну виставку, яка складається з вісімдесяти робіт.
«14 березня відзначається День добровольця. День людей доброї волі, людей, сильних духом, людей-воїнів. В мене задум був давно зробити виставку в рідному Луцьку, дякувати Богу, він здійснився, ще й у такий символічний День», - ділиться враженнями військовий художник.
Тож усіх запрошують на вікриття виставки, яке відбудеться 14 березня о 13 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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