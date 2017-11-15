У Луцьку з'явилось нове радіо





Радіостанція здійснює мовлення у 40 містах України, покриваючи всі обласні центри країни та найбільші районні, - повідомляє



«Радіо НВ» щодня транслює розмовні та авторські програми з 7 до 22, перебиваючи їх випусками новин кожні 20 хвилин. У всіх містах Радіо НВ веде мовлення на тих частотах, де раніше мовило радіо Ера ФМ.



Є один момент, який ми постараємося реалізувати, - зазначив головний редактор «Радіо НВ» Валерій Калниш. - Набридло слухати тих, хто розбирається в усьому – буде це політика, будівництво авіадвигунів чи ремонт годинників. Ми спробуємо зробити так, щоб, слухаючи наш ефір, ви отримували інформацію не тільки від тих, хто "так думає", а й від тих, хто "знає".



Радіостанція об'єднала десятки відомих і професійних журналістів і ведучих, серед яких - Сашко Положинський, Тетяна Даниленко, Дмитро Тузов, Сергій Рахманін, Іван Яковина.

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