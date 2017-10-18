В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям
Сьогодні, 11:50
Національний банк України 12 березня вводить в обіг пам'ятну монету присвячену українським добровольцям. Номінал монети 10 гривень, тираж – 1 мільйон штук.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу",– йдеться у повідомленні.
На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі напис Україна, під яким – малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування – 2018; у центрі стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал – десять гривень.
На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, як не ми"; по колу розміщено напис "День українського добровольця".
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Про це повідомляється на сайті НБУ.
"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу",– йдеться у повідомленні.
На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі напис Україна, під яким – малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування – 2018; у центрі стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал – десять гривень.
На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, як не ми"; по колу розміщено напис "День українського добровольця".
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