вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям

В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям
Національний банк України 12 березня вводить в обіг пам'ятну монету присвячену українським добровольцям. Номінал монети 10 гривень, тираж – 1 мільйон штук.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу",– йдеться у повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі напис Україна, під яким – малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування – 2018; у центрі стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал – десять гривень.

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, як не ми"; по колу розміщено напис "День українського добровольця".

В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям
В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: монета, українські добровольці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:16
У Ковелі через проблему зі сміттям збиратимуть надзвичайну комісію
Сьогодні, 12:11
В Україні з'явилася монета, присвячена українським добровольцям
Сьогодні, 11:50
Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію
Сьогодні, 11:39
У Луцьку з'явилось нове радіо
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
У Луцьку презентували пам’ятну ювілейну монету У Луцьку презентували пам’ятну ювілейну монету
18 жовтень, 2017, 17:45
Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену пошуку сенсу життя Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену пошуку сенсу життя
25 липень, 2017, 14:10
«Зозулині черевички справжні»: Нацбанк увів в обіг нові монети. ФОТО «Зозулині черевички справжні»: Нацбанк увів в обіг нові монети. ФОТО
21 липень, 2016, 04:42
Стан готівкового обігу в Україні, - НБУ Стан готівкового обігу в Україні, - НБУ
08 липень, 2016, 03:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині правоохоронці затримали крадія лісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Польщі зникла волинянка. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8