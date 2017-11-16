У Ковелі через проблему зі сміттям збиратимуть надзвичайну комісію





Сьогодні, 12 березня, на початку апаратної наради у виконкомі Ковельської міської ради мер Олег Кіндер сказав своєму заступнику з комунальних питань Андрію Товстизі проінформувати присутніх у залі, в чому проблема, що місто завалене сміттям, - пише



За словами Андрія Товстиги, влада оголосила тендер на проведення робіт із санітарного прибирання міста, вартістю 11 мільйонів гривень. Зареєструвалися обидва РЖКП, ТзОВ «К.П.Верес» та одна фізична особа – підприємець. Переможцем торгів з результатом 2,650 млн. грн. на 2018 рік є «К.П.Верес». Влада продовжила термін для підписання договору на виконання даних робіт, але фірма цей документ не підписала.



«Я не можу зрозуміти, як за таке призначення підприємство мало прибирати ціле місто. І станом на сьогодні маємо ситуацію, коли переможець де-факто відмовився від виконання робіт», – дивувався Андрій Товстига.



Він каже, що треба повторно, згідно чинного законодавства, проводити тендер. В середньому на все це знадобиться два з половиною місяці.



«Оці моменти, про які багато хто сьогодні гарно вміє говорити, і «Прозоро», і чесно, і відкрито, і все остальне приводить просто до хаосу. Оте сміття, яке у нас сьогодні є, ми практично де-юре і де-факто не можемо ні за які кошти прибрати і убирати, тому що немає призначень. А той, хто виграв торги… ну ви представляєте з 11 мільйонів на 2 мільйона 650 тисяч гривень. Ну це подарунок місту гарний був би зекономлених практично 8 мільйонів. Але кінцевий результат ви бачите, оте сміття, яке сьогодні є», – обурювався Олег Кіндер.



На думку мера Ковеля потрібно проводити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). До речі, востаннє ця комісія засідала торік – у березні 2017 року і розглядала наслідки діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».



«Приймати рішення з резервного фонду виділяти хоча би суму до 200 тисяч і виділяти на ЖЕКи для того, щоб вони могли прибирати», – пропонує Олег Олексійович, бо якщо сума понад 200 тисяч, то потрібно проводити торги.



Начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Стернічук доповнив своїх керівників, мовляв під час проведення торгів тендерним комітетом була відхилена тендерна документація ТзОВ «К.П.Верес».



«Оскільки ними, на нашу думку, не були надані договори, які б підтверджували факт, що вони можуть виконувати дану роботу. Вони подавали скаргу в Антимонопольний комітет. І тепер ми бачимо ту ситуацію, що таки тендерний комітет був правий», – говорить Андрій Васильович.



На даний час, як він твердить, вирішується питання щодо розірвання договорів із ТзОВ «К.П.Верес» на виконання робіт із зимового утримання доріг, вуличного освітлення, місць загального користування та вилову бродячих тварин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі через проблему із сміттям хочуть збирати комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).Сьогодні, 12 березня, на початку апаратної наради у виконкомі Ковельської міської ради мерсказав своєму заступнику з комунальних питаньпроінформувати присутніх у залі, в чому проблема, що місто завалене сміттям, - пише «Район. Ковель». За словами Андрія Товстиги, влада оголосила тендер на проведення робіт із санітарного прибирання міста, вартістю 11 мільйонів гривень. Зареєструвалися обидва РЖКП, ТзОВ «К.П.Верес» та одна фізична особа – підприємець. Переможцем торгів з результатом 2,650 млн. грн. на 2018 рік є «К.П.Верес». Влада продовжила термін для підписання договору на виконання даних робіт, але фірма цей документ не підписала.«Я не можу зрозуміти, як за таке призначення підприємство мало прибирати ціле місто. І станом на сьогодні маємо ситуацію, коли переможець де-факто відмовився від виконання робіт», – дивувався Андрій Товстига.Він каже, що треба повторно, згідно чинного законодавства, проводити тендер. В середньому на все це знадобиться два з половиною місяці.«Оці моменти, про які багато хто сьогодні гарно вміє говорити, і «Прозоро», і чесно, і відкрито, і все остальне приводить просто до хаосу. Оте сміття, яке у нас сьогодні є, ми практично де-юре і де-факто не можемо ні за які кошти прибрати і убирати, тому що немає призначень. А той, хто виграв торги… ну ви представляєте з 11 мільйонів на 2 мільйона 650 тисяч гривень. Ну це подарунок місту гарний був би зекономлених практично 8 мільйонів. Але кінцевий результат ви бачите, оте сміття, яке сьогодні є», – обурювався Олег Кіндер.На думку мера Ковеля потрібно проводити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). До речі, востаннє ця комісія засідала торік – у березні 2017 року і розглядала наслідки діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».«Приймати рішення з резервного фонду виділяти хоча би суму до 200 тисяч і виділяти на ЖЕКи для того, щоб вони могли прибирати», – пропонує Олег Олексійович, бо якщо сума понад 200 тисяч, то потрібно проводити торги.Начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарствадоповнив своїх керівників, мовляв під час проведення торгів тендерним комітетом була відхилена тендерна документація ТзОВ «К.П.Верес».«Оскільки ними, на нашу думку, не були надані договори, які б підтверджували факт, що вони можуть виконувати дану роботу. Вони подавали скаргу в Антимонопольний комітет. І тепер ми бачимо ту ситуацію, що таки тендерний комітет був правий», – говорить Андрій Васильович.На даний час, як він твердить, вирішується питання щодо розірвання договорів із ТзОВ «К.П.Верес» на виконання робіт із зимового утримання доріг, вуличного освітлення, місць загального користування та вилову бродячих тварин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію