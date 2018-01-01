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Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних

Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних
Чоловіка, яка вчинив аварію в стані алкогольного сп’яніння, судитимуть в Луцьку.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Так, увечері 15 лютого екіпаж патрульних виїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Боженка у Луцьку. З'ясувалося, що нетверезий водій автомобіля Cadillac не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на електроопору й придорожній знак.

Під час транспортування чоловіка до Волинського обласного наркологічного диспансеру він запропонував правоохоронцям 200 доларів США за не складання адміністративного протоколу про керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та не притягнення до адміністративної відповідальності.

Тепер лучанина обвинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України. Міру покарання йому визначить суд.

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Теги: суд, прокуратура
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