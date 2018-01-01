Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:16
Чоловіка, яка вчинив аварію в стані алкогольного сп’яніння, судитимуть в Луцьку.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, увечері 15 лютого екіпаж патрульних виїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Боженка у Луцьку. З'ясувалося, що нетверезий водій автомобіля Cadillac не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на електроопору й придорожній знак.
Під час транспортування чоловіка до Волинського обласного наркологічного диспансеру він запропонував правоохоронцям 200 доларів США за не складання адміністративного протоколу про керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та не притягнення до адміністративної відповідальності.
Тепер лучанина обвинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України. Міру покарання йому визначить суд.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, увечері 15 лютого екіпаж патрульних виїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу перехрестя вулиць Мамсурова та Боженка у Луцьку. З'ясувалося, що нетверезий водій автомобіля Cadillac не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на електроопору й придорожній знак.
Під час транспортування чоловіка до Волинського обласного наркологічного диспансеру він запропонував правоохоронцям 200 доларів США за не складання адміністративного протоколу про керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та не притягнення до адміністративної відповідальності.
Тепер лучанина обвинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України. Міру покарання йому визначить суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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