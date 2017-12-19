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У Непалі розбився пасажирський літак

У Непалі розбився пасажирський літак
У понеділок, 12 березня, в міжнародному аеропорту столиці Непалу Катманду при посадці розбився пасажирський літак.

За попередніми даними, літак належить компанії US-Bangla Airlines, який летів з Дакки, столиці Бангладешу, - пише Обозреватель.

Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих. При цьому відомо, що на борту знаходилося близько 70 осіб.

Як уточнюють місцеві ЗМІ, літак врізався в футбольне поле.

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Теги: літак, авіакатастрофа
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