У Непалі розбився пасажирський літак
Сьогодні, 12:20
У понеділок, 12 березня, в міжнародному аеропорту столиці Непалу Катманду при посадці розбився пасажирський літак.
За попередніми даними, літак належить компанії US-Bangla Airlines, який летів з Дакки, столиці Бангладешу, - пише Обозреватель.
Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих. При цьому відомо, що на борту знаходилося близько 70 осіб.
Як уточнюють місцеві ЗМІ, літак врізався в футбольне поле.
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За попередніми даними, літак належить компанії US-Bangla Airlines, який летів з Дакки, столиці Бангладешу, - пише Обозреватель.
Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих. При цьому відомо, що на борту знаходилося близько 70 осіб.
Як уточнюють місцеві ЗМІ, літак врізався в футбольне поле.
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