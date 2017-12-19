У Непалі розбився пасажирський літак





За попередніми даними, літак належить компанії US-Bangla Airlines, який летів з Дакки, столиці Бангладешу, - пише



Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих. При цьому відомо, що на борту знаходилося близько 70 осіб.



Як уточнюють місцеві ЗМІ, літак врізався в футбольне поле.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 12 березня, в міжнародному аеропорту столиці Непалу Катманду при посадці розбився пасажирський літак.За попередніми даними, літак належить компанії US-Bangla Airlines, який летів з Дакки, столиці Бангладешу, - пише Обозреватель Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих. При цьому відомо, що на борту знаходилося близько 70 осіб.Як уточнюють місцеві ЗМІ, літак врізався в футбольне поле.

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