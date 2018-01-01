вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Зливав» інформацію: у Луцьку переселенця із Криму зловили на співпраці з ФСБ

«Зливав» інформацію: у Луцьку переселенця із Криму зловили на співпраці з ФСБ
Уродженця Автономної Республіки Крим, який проживав у Луцьку, викрили у державній зраді.

Чоловік вчиняв діяння на шкоду суверенітетові, державній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам іноземної держави, а саме Федеральній службі безпеки Російської Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої держави, – повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Встановлено, що з травня 2014 року по серпень 2017 року він при зустрічах та під час переписок із представниками ФСБ Російської Федерації погодився збирати та передавати за винагороду інформацію щодо проукраїнсько налаштованих мешканців АРК, радикально налаштовані структури на території України та про особовий склад працівників Служби безпеки України, тощо.

Колегія суддів Луцького міськрайонного суду встановила винуватість чоловіка у вчиненні інкримінованого злочину. Водночас судді задовольнили клопотання сторони захисту та звільнили його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК України, у зв'язку з добровільною заявою органам державної влади про свій зв'язок зі спецслужбами Російської Федерації, отримане завдання та у зв'язку з відмовою вчиняти дії на виконання злочинного завдання іноземної держави, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна з Росією, РФ, прокуратура, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Какая-то ерунда. а "штопали ли" не белыми нитками? наверно нужны показатели
Відповісти
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
Сьогодні, 13:24
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
«Зливав» інформацію: у Луцьку переселенця із Криму зловили на співпраці з ФСБ
Сьогодні, 12:28
У Непалі розбився пасажирський літак
Сьогодні, 12:20
Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних Судитимуть лучанина, який намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:16
Завтра відбудеться суд у справі бійців 51-ої бригади Завтра відбудеться суд у справі бійців 51-ої бригади
21 лютий, 13:48
На Волині місцевого депутата покарали за корупцію На Волині місцевого депутата покарали за корупцію
07 лютий, 15:41
Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну
01 лютий, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині правоохоронці затримали крадія лісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Польщі зникла волинянка. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8