«Зливав» інформацію: у Луцьку переселенця із Криму зловили на співпраці з ФСБ

Уродженця Автономної Республіки Крим, який проживав у Луцьку, викрили у державній зраді.Чоловік вчиняв діяння на шкоду суверенітетові, державній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам іноземної держави, а саме Федеральній службі безпеки Російської Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої держави, – повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Встановлено, що з травня 2014 року по серпень 2017 року він при зустрічах та під час переписок із представниками ФСБ Російської Федерації погодився збирати та передавати за винагороду інформацію щодо проукраїнсько налаштованих мешканців АРК, радикально налаштовані структури на території України та про особовий склад працівників Служби безпеки України, тощо.Колегія суддів Луцького міськрайонного суду встановила винуватість чоловіка у вчиненні інкримінованого злочину. Водночас судді задовольнили клопотання сторони захисту та звільнили його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК України, у зв'язку з добровільною заявою органам державної влади про свій зв'язок зі спецслужбами Російської Федерації, отримане завдання та у зв'язку з відмовою вчиняти дії на виконання злочинного завдання іноземної держави, – йдеться в повідомленні прокуратури.