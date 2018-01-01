На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО

15-річному, який врятував 8-річноговручили медаль «За мужність та героїзм».Вручення відбулось 12 березня в Управлінні ДСНС України у Волинській області.Нагадаємо, що інцидент трапився в лютому цього року. Максим рибалив на водосховищі у центрі Ковеля, коли почув крики про допомогу, а за мить побачив як в ополонці борсається дитина.Підліток наблизився до ополонки і подав хлопчикові сокиру, яку він брав для прорубування льоду. Той ухопився за сокиру, а за інший кінець юний рятівник витягнув потерпілого на товщу криги. Максим швидко зняв з нього мокру куртку та віддав свою і відвів додому.Медаль юному рятівнику вручив начальник Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту«Цю медаль створили задля того, щоб нагороджувати людей, які проявили мужність та героїзм і не пройшли осторонь, і цей хлопчик саме такий», - зауважив він та запропонував хлопчику навчатись у спеціальному навчальному закладі, аби надалі стати рятівником.«Якщо є таке добре серце потрібно цим скористатися на користь інших», - сказав Грушовінчук.Сам Максим розповів, що опинився на водоймі аби порибалити.«Максима я побачив раніше, ще сказав йому, щоб він не ходив далеко бо може провалитись та далі продовжив рибалити. За короткий проміжок часу я побачив як він вже повертається назад, а за хвильку чую крики «Допоможіть, Допоможіть». Після цього я миттю побіг рятувати хлопчика»,- сказав юний герой додавши, що риби він так і не зловив.Врятований хлопчик розповів, що опинився там, бо просто хотів подивитись як рибалять узимку, а тепер - ні ногою на кригу.Володимир Грушовінчук додав, що за цю хоробрість хоче подати хлопчика до всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». До слова, лауреатами цієї акції з Волині були у 2009, 2011 та 2013 році.У 2009 році це була 8-річна школярка, яка врятувала з крижаної води ровесницю, що провалилася під лід на ставку. Влітку 2011 року 10-річнаврятувала з водойми потопаючого 3-річного малюка. 20 червня 2013 року 38-річнапід час відпочинку на озері у Нововолинську врятувала від утоплення дитину.Опісля хлопчикам вручили подарунки: герою, Максиму Павловичу подарували вудочку, а маленькому Максиму Покрові м’яча, для гри у футбол, зауваживши, що нехай краще грається у футбол, аніж бавиться зимовою рибалкою.