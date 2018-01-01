На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Величезний камінь перегородив проїжджу частину дороги в Закарпатській області біля села Ганичі на Тячівщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Іван Фіцай, – пише Zaxid.net.
«В'їзд в с. Ганичі, природа перекрила дорогу», – написав він, додавши відповідні фото. За його словами, тепер в'їзд в населений пункт заблокований.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці вже працює спецтехніка.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Іван Фіцай, – пише Zaxid.net.
«В'їзд в с. Ганичі, природа перекрила дорогу», – написав він, додавши відповідні фото. За його словами, тепер в'їзд в населений пункт заблокований.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці вже працює спецтехніка.
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