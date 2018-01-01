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На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО

На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
Величезний камінь перегородив проїжджу частину дороги в Закарпатській області біля села Ганичі на Тячівщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Іван Фіцай, – пише Zaxid.net.

«В'їзд в с. Ганичі, природа перекрила дорогу», – написав він, додавши відповідні фото. За його словами, тепер в'їзд в населений пункт заблокований.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці вже працює спецтехніка.

На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО

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Теги: НП
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