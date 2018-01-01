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Луцька вулиця неначе після бомбардування. ВІДЕО

Луцька вулиця неначе після бомбардування. ВІДЕО
Луцька вулиця Тараса Бульби-Боровця (район вулиці Клима Савура, - ред.) схоже чимало часу "не бачила" ремонту.

12 листопада місцеві мешканці звернулися в Інформаційне агентство ВолиньPost з проханням розповісти про проблему, з надією, що про них потурбуються в міській раді.

Вони повідомили, що з настанням весни зійшов сніг, який вкривав проїжджу частину вулиці. Водночас відкрилася давня проблема - жахливий стан дороги.

Жителі вулиці надали відео, на якому видно, що шлях вкритий ямами різних розмірів та потребує капітального ремонту.

В такому ж стані узбіччя та пішохідні доріжки. Люди самотужки прокладають доріжки, але щодня йдучи на роботу або додому мусять долати "болото".


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Теги: вулиця Тараса Бульби-Боровця, дорога, проблема
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