Луцька вулиця неначе після бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Луцька вулиця Тараса Бульби-Боровця (район вулиці Клима Савура, - ред.) схоже чимало часу "не бачила" ремонту.
12 листопада місцеві мешканці звернулися в Інформаційне агентство ВолиньPost з проханням розповісти про проблему, з надією, що про них потурбуються в міській раді.
Вони повідомили, що з настанням весни зійшов сніг, який вкривав проїжджу частину вулиці. Водночас відкрилася давня проблема - жахливий стан дороги.
Жителі вулиці надали відео, на якому видно, що шлях вкритий ямами різних розмірів та потребує капітального ремонту.
В такому ж стані узбіччя та пішохідні доріжки. Люди самотужки прокладають доріжки, але щодня йдучи на роботу або додому мусять долати "болото".
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12 листопада місцеві мешканці звернулися в Інформаційне агентство ВолиньPost з проханням розповісти про проблему, з надією, що про них потурбуються в міській раді.
Вони повідомили, що з настанням весни зійшов сніг, який вкривав проїжджу частину вулиці. Водночас відкрилася давня проблема - жахливий стан дороги.
Жителі вулиці надали відео, на якому видно, що шлях вкритий ямами різних розмірів та потребує капітального ремонту.
В такому ж стані узбіччя та пішохідні доріжки. Люди самотужки прокладають доріжки, але щодня йдучи на роботу або додому мусять долати "болото".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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