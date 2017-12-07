На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 13:38
На Волині поліцейські зловили трьох чоловіків, які скоїли крадіжки в Горохівському та Іваничівському районах.
Так, до Горохівського відділу поліції учора, 11 березня, надійшло повідомлення від 65-річного жителя району про те, що із його підсобного приміщення викрали два електромотори. Сума завданих збитків становить 1 тисячу гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили що крадіжку скоїв 41-річний житель цього ж району. Викрадене вилучили.
У Іваничівському районі правоохоронці розкрили крадіжку бензопили із помешкання 30-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили причетність до кримінального правопорушення 32-річний житель селища Благодатне. Сума завданого ним збитку становить понад 1 тисячу 500 гривень.
Горохівські поліцейські встановили особу 35-річного жителя району, який вчора, викрав із будинку 53-річного волинянина газовий балон, вартістю 1 тисячу гривень. Викрадене вилучили.
За усіма фактами крадіжок слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Так, до Горохівського відділу поліції учора, 11 березня, надійшло повідомлення від 65-річного жителя району про те, що із його підсобного приміщення викрали два електромотори. Сума завданих збитків становить 1 тисячу гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили що крадіжку скоїв 41-річний житель цього ж району. Викрадене вилучили.
У Іваничівському районі правоохоронці розкрили крадіжку бензопили із помешкання 30-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили причетність до кримінального правопорушення 32-річний житель селища Благодатне. Сума завданого ним збитку становить понад 1 тисячу 500 гривень.
Горохівські поліцейські встановили особу 35-річного жителя району, який вчора, викрав із будинку 53-річного волинянина газовий балон, вартістю 1 тисячу гривень. Викрадене вилучили.
За усіма фактами крадіжок слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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