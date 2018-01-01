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У Польщі зникла волинянка. ФОТО

У Польщі зникла волинянка. ФОТО
Зникла мешканка Нововолинська, яка працювала в Любліні.

Дівчину не можуть розшукати із 6 березня, – пише БУГ.

Інформацію про зниклу волинянку надав хлопець, з яким вона працювала.

«З Надією Панасюк, 15. 05. 1995 р.н., громадянкою України, працювали в Любліні, по вулиці Хімічна 5, нічні зміни. 6-го березня о другій ночі сказала, що погано себе почуває і піде додому, після того і до цього часу, в новому помешканні, яке винаймає, не з’явилася (раніше Надя проживала в гуртожитку KUL) . Телефон виключений, соціальні мережі не активні», – йдеться в повідомленні.

9 березня написали заяву в комісаріат поліції, 10 березня – в консульство України в Любліні.

Прохання до тих, хто знає, де зараз знаходиться чи може знаходитися Надія, зателефонувати за номером +48 884 083 291 Микола.
У Польщі зникла волинянка. ФОТО

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Теги: розшук людей, варте уваги
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