У Польщі зникла волинянка. ФОТО





Дівчину не можуть розшукати із 6 березня, – пише



Інформацію про зниклу волинянку надав хлопець, з яким вона працювала.



«З Надією Панасюк, 15. 05. 1995 р.н., громадянкою України, працювали в Любліні, по вулиці Хімічна 5, нічні зміни. 6-го березня о другій ночі сказала, що погано себе почуває і піде додому, після того і до цього часу, в новому помешканні, яке винаймає, не з’явилася (раніше Надя проживала в гуртожитку KUL) . Телефон виключений, соціальні мережі не активні», – йдеться в повідомленні.



9 березня написали заяву в комісаріат поліції, 10 березня – в консульство України в Любліні.



Прохання до тих, хто знає, де зараз знаходиться чи може знаходитися Надія, зателефонувати за номером +48 884 083 291 Микола.



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