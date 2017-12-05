Рок-оркестр «Brevis» привезе в Луцьк ексклюзивний мікс відомої музики





26 березня в драматичному театрі колектив презентує нову програму, що має назву «20 відтінків класики».



«Геннадій Фіськов, музиканти й солісти симфонічного рок-оркестру "BREVIS" готують творчий еклектичний коктейль із класики, джазу, латини, року, лаунжу... Найтонша гра відтінками розкішної музичної палітри. Від бароко до модерну! Ви коли-небудь чули Чайковського в латині? А Баха у джазі? А Бетховена у фанку? А Пуччіні в року?» - кажуть організатори.



Початок о 19:00.



Квитки в касі драмтеатру та за телефоном: (050) 517-23-12





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