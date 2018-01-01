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У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство

У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство
У селі Кропивники Шацького району повісився пенсіонер.

Інцидент трапився 7 березня, - пишуть ІА Волинські Новини.

Зазначається, що повішеного чоловіка, 1942 року народження, у приватному будинку виявила родичка.

Слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Дані було внесено до ЄДРСР з додатковою відміткою самогубство.

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Теги: самогубство
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