У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство





Інцидент трапився 7 березня, - пишуть ІА



Зазначається, що повішеного чоловіка, 1942 року народження, у приватному будинку виявила родичка.



Слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.



Дані було внесено до ЄДРСР з додатковою відміткою самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кропивники Шацького району повісився пенсіонер.Інцидент трапився 7 березня, - пишуть ІА Волинські Новини Зазначається, що повішеного чоловіка, 1942 року народження, у приватному будинку виявила родичка.Слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.Дані було внесено до ЄДРСР з додатковою відміткою самогубство.

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