У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 13:58
У селі Кропивники Шацького району повісився пенсіонер.
Інцидент трапився 7 березня, - пишуть ІА Волинські Новини.
Зазначається, що повішеного чоловіка, 1942 року народження, у приватному будинку виявила родичка.
Слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.
Дані було внесено до ЄДРСР з додатковою відміткою самогубство.
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Інцидент трапився 7 березня, - пишуть ІА Волинські Новини.
Зазначається, що повішеного чоловіка, 1942 року народження, у приватному будинку виявила родичка.
Слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.
Дані було внесено до ЄДРСР з додатковою відміткою самогубство.
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