Книгарня «Є» запрошує на зустріч із письменникамитата обговорення їхніх книжок.Захід відбудеться 13 березня. Початок – о 18.00.Соціальний детектив «Тенета» – перша книга прозаїка з Кременця Віктора Янкевича.У цьому метушливому, багатоликому, перенасиченому подіями світі людина мала б прагнути усамітнення, а вона страждає від… самоти. Нікому не хочеться занурюватися в чиїсь (навіть у доньчині) проблеми, ніхто не візьме на себе й окрушинки чийогось болю. Як було б добре, аби з одного боку – ніхто нікого ні за яких умов «не діставав, не кумарив, не ліз повчаннями в душу».З другого – ніхто не вибивався б із чітко зорганізованої шеренги «правильних» людей. А «неправильні» чомусь хочуть умерти. Тобто, відчайдушно прагнуть, аби їх почули чи бодай помітили, й шукають спасіння в інтернеті… А там раптом з’являється подруга. Всерозуміюча. Вірна до останку… Цей детектив начебто не для слабкодухих, але саме їх може порятувати. Для широкого кола читачів.Володар Гран-прі конкурсу «Коронація слова-2013»відгукнувся про рукопис так:«Дебютний роман Віктора Янкевича має всі ознаки якісного детективного твору: напружений сюжет, який час від часу добряче лоскоче читачеві нерви, правдиві реалії та несподівана розв’язка. «Тенета» - це також зразок, так би мовити, «чоловічої» прози, де сильні персонажі змагаються з жорстокими обставинами, перемагають чи програють, але не здаються і йдуть далі. Сучасний світ технологій і нових засобів комунікацій породжують сучасних героїв і сучасних негідників. Для їхнього протистояння вже давно не годяться майже наївні методи, якими послуговувались Шерлок Голмс і професор Моріарті. Небезпека набула нових форм і може чатувати де завгодно. Скажімо, у вашій улюбленій соціальній мережі…».Сергій Синюк – український прозаїк, поет, літературознавець, краєзнавець, журналіст. Лауреат премій імені Степана Будного та Уласа Самчука. В останні роки особливо плідно працює у жанрі науково-популярної лекції. «Літературна кухня» – конспект лекцій про психологію та технологію, прочитаних в рамках однойменного циклу лекторію «Красиве і корисне» у 2014-16 роках. «Тисячоліття волинської книжності» – лекції про дев’ять найцікавіших явищ книжної культури Волині ХІ-ХХ століть.