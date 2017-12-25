вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»

Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
У Луцьку відбудеться концерт гурту «Motanka».

На гостей чекає яскравий перформенс, що поєднає у собі рок-композиції із сучасним театром та новітнім світловим та звуковим обладнанням. Презентація альбому: потужний вокал у поєднанні з інструментами - бас-гітарою, електро-гітарою, цимбалами, барабанами та окаринами.

Гурт підготував музичну програму із театральними міні-постановками від художнього керівника театру «Коло Лесі», заслуженої артистки України — Світлани Органісти.

Музиканти обіцяють, що концерт перенесе вашу свідомість у давні часи, де проводилися містичні обряди, а людський дух зливався з духом природи...

Гурт «Motanka» розпочав свою діяльність у Луцьку , потім продовжив свій розвиток у Берліні, де музиканти у 2017 році були фіналістами трьох музичних конкурсів «Emergenza», «SPH» та «Dittrock», що значно вплинуло на їхню творчість.

Зараз готується реліз кліпу на пісню «Верба» та реліз альбому, що був записаний в Берлінській студії звукозапису на плівку. Українські мотиви та автентичні музичні інструменти у поєднанні з сучасним звучанням роблять музику гурту незвично мелодійною та унікальною. Нічого подібного ви ще не бачили, запевняємо!

Поспішайте, квитки у касі драматичного театру тел.72-54-60, а також на сайті KASA.UA https://kasa.in.ua/motanka.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мотанка, музика, мистецтво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
На Львівщині батько побив 7-річного сина: у дитини перелом носа і руки
Сьогодні, 14:42
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
Сьогодні, 14:33
У Криму відбудеться «дитячий референдум»
Сьогодні, 14:04
У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
10 найкращих українських музичних альбомів 2017-го 10 найкращих українських музичних альбомів 2017-го
25 грудень, 2017, 21:01
Луцький гурт презентував кліп Луцький гурт презентував кліп
14 лютий, 2017, 15:25
Лучан запрошують на музичні концерти Лучан запрошують на музичні концерти
26 грудень, 2016, 13:24
Робота української художниці рекламуватиме альбом відомого співака зі США Робота української художниці рекламуватиме альбом відомого співака зі США
12 лютий, 2016, 04:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
 0
Що робили Балабеники «з гарячих 90-тих» на скандальній сесії Луцькради
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8