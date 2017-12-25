Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»

У Луцьку відбудеться концерт гурту «Motanka».На гостей чекає яскравий перформенс, що поєднає у собі рок-композиції із сучасним театром та новітнім світловим та звуковим обладнанням. Презентація альбому: потужний вокал у поєднанні з інструментами - бас-гітарою, електро-гітарою, цимбалами, барабанами та окаринами.Гурт підготував музичну програму із театральними міні-постановками від художнього керівника театру «Коло Лесі», заслуженої артистки України —Музиканти обіцяють, що концерт перенесе вашу свідомість у давні часи, де проводилися містичні обряди, а людський дух зливався з духом природи...Гурт «Motanka» розпочав свою діяльність у Луцьку , потім продовжив свій розвиток у Берліні, де музиканти у 2017 році були фіналістами трьох музичних конкурсів «Emergenza», «SPH» та «Dittrock», що значно вплинуло на їхню творчість.Зараз готується реліз кліпу на пісню «Верба» та реліз альбому, що був записаний в Берлінській студії звукозапису на плівку. Українські мотиви та автентичні музичні інструменти у поєднанні з сучасним звучанням роблять музику гурту незвично мелодійною та унікальною. Нічого подібного ви ще не бачили, запевняємо!Поспішайте, квитки у касі драматичного театру тел.72-54-60, а також на сайті KASA.UA https://kasa.in.ua/motanka.