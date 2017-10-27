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На Львівщині батько побив 7-річного сина: у дитини перелом носа і руки

На Львівщині батько побив 7-річного сина: у дитини перелом носа і руки
На Львівщині батько бив сина, перебуваючи у нетверезому стані.

Інцидент трапився 11 березня. 7-річного хлопчика, мешканця одного з сіл району, госпіталізували до лікарні з діагнозом «перелом стінки носа та правого передпліччя», - інформує ГУНП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, хлопчика, учня другого класу, ввечері 9 березня побив його 39-річний батько, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.






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Теги: Львівщина, побиття, дитина
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