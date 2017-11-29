«На злодієві шапка горить», - депутат заявила про брехню Були
Сьогодні, 14:57
Депутат Луцької міськради Анна Мовяк обурена заявами депутата Сергія Були під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд".
У Facebook вона написала, що Була говорив неправду щодо колеги Мовяк з "Народного контролю" Павла Данильчука та екс-заступника міського голови Луцька Юрія Моклиці.
"Була звинуватив... їх у безкоштовній передачі земельної ділянки на вулиці Огієнка, 2 для ТОВ "ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ". Хто не пам’ятає, це та ділянка, де замість вишу забудували житловий будинок", - написала депутат.
Далі публікуємо її допис без змін і правок:
Отже:
1. Новину швиденько з ефіру зробило рупор пропаганди Укропу. Цитата: «Була звернув увагу на те, що за часів роботи Юрія Моклиці сквер біля «Укрсоцбанку», що на розі вулиць Шопена – Огієнка, передали як безкоштовну земельну ділянку ТзОВ «Волиньбудіндустрія».
ЦЕ БРЕХНЯ! Юрій Моклиця – не був депутатом та не мав відношення до влади у серпні 2015 року.
2. «Зі слів Були, за безкоштовну передачу ділянки забудовнику свого часу голосував Павло Данильчук, фракції «Свобода» та «БПП» - ті, хто так активно протестував та намагався зірвати сесійне засідання 28 лютого». ЦЯ ЦИТАТА ТЕЖ БРЕХНЯ, бо:
3. Було два дозвільних рішення, як стосуються вищевказаної ділянки.
Перше - 29 липня 2015 року № 76/14 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:
Дендіберін Микола Євгенійович
Андрій Козюра Григорович
Ihor Polishchuk Ігорович
Григорій Пустовіт Олександрович
Євген Ткачук Євгенович
НЕ ГОЛОСУВАВ:
Данильчук Павло Петрович
Друге – 27 серпня 2015 року № 77/24 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:
Бондарук Валерій Анатолійович
Козюра Андрій Григорович
Ткачук Євгеній Євгенович
ВІДСТУТНІЙ
Данильчук Павло Петрович
4. По цій ділянці наша команда «Народного контролю» зверталася у правоохоронні органи.
http://nkontrol.org.ua/u-lucku-zaveli-kriminal-na-chinovni
6. Як говорив Сергій Григоренко, з нинішньою провладною більшістю - слідкуйте за руками. Відео з сесії та результати голосування є на старому сайті ради (скріни та відео нижче).
7. НА ЗЛОДІЮ ШАПКА ГОРИТЬ, - вислів дуже актуальний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Facebook вона написала, що Була говорив неправду щодо колеги Мовяк з "Народного контролю" Павла Данильчука та екс-заступника міського голови Луцька Юрія Моклиці.
"Була звинуватив... їх у безкоштовній передачі земельної ділянки на вулиці Огієнка, 2 для ТОВ "ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ". Хто не пам’ятає, це та ділянка, де замість вишу забудували житловий будинок", - написала депутат.
Далі публікуємо її допис без змін і правок:
Отже:
1. Новину швиденько з ефіру зробило рупор пропаганди Укропу. Цитата: «Була звернув увагу на те, що за часів роботи Юрія Моклиці сквер біля «Укрсоцбанку», що на розі вулиць Шопена – Огієнка, передали як безкоштовну земельну ділянку ТзОВ «Волиньбудіндустрія».
ЦЕ БРЕХНЯ! Юрій Моклиця – не був депутатом та не мав відношення до влади у серпні 2015 року.
2. «Зі слів Були, за безкоштовну передачу ділянки забудовнику свого часу голосував Павло Данильчук, фракції «Свобода» та «БПП» - ті, хто так активно протестував та намагався зірвати сесійне засідання 28 лютого». ЦЯ ЦИТАТА ТЕЖ БРЕХНЯ, бо:
3. Було два дозвільних рішення, як стосуються вищевказаної ділянки.
Перше - 29 липня 2015 року № 76/14 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:
Дендіберін Микола Євгенійович
Андрій Козюра Григорович
Ihor Polishchuk Ігорович
Григорій Пустовіт Олександрович
Євген Ткачук Євгенович
НЕ ГОЛОСУВАВ:
Данильчук Павло Петрович
Друге – 27 серпня 2015 року № 77/24 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:
Бондарук Валерій Анатолійович
Козюра Андрій Григорович
Ткачук Євгеній Євгенович
ВІДСТУТНІЙ
Данильчук Павло Петрович
4. По цій ділянці наша команда «Народного контролю» зверталася у правоохоронні органи.
http://nkontrol.org.ua/u-lucku-zaveli-kriminal-na-chinovni
6. Як говорив Сергій Григоренко, з нинішньою провладною більшістю - слідкуйте за руками. Відео з сесії та результати голосування є на старому сайті ради (скріни та відео нижче).
7. НА ЗЛОДІЮ ШАПКА ГОРИТЬ, - вислів дуже актуальний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо
Сьогодні, 15:34
«На злодієві шапка горить», - депутат заявила про брехню Були
Сьогодні, 14:57
Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10
Сьогодні, 14:54
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
Медіа