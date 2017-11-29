«На злодієві шапка горить», - депутат заявила про брехню Були

Анна Мовяк обурена заявами депутата Сергія Були під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд".



У Facebook вона написала, що Була говорив неправду щодо колеги Мовяк з "Народного контролю" Павла Данильчука та екс-заступника міського голови Луцька Юрія Моклиці.



"Була звинуватив... їх у безкоштовній передачі земельної ділянки на вулиці Огієнка, 2 для ТОВ "ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ". Хто не пам’ятає, це та ділянка, де замість вишу забудували житловий будинок", - написала депутат.



Далі публікуємо її допис без змін і правок:







Отже:



1. Новину швиденько з ефіру зробило рупор пропаганди Укропу. Цитата: «Була звернув увагу на те, що за часів роботи Юрія Моклиці сквер біля «Укрсоцбанку», що на розі вулиць Шопена – Огієнка, передали як безкоштовну земельну ділянку ТзОВ «Волиньбудіндустрія».



ЦЕ БРЕХНЯ! Юрій Моклиця – не був депутатом та не мав відношення до влади у серпні 2015 року.



2. «Зі слів Були, за безкоштовну передачу ділянки забудовнику свого часу голосував Павло Данильчук, фракції «Свобода» та «БПП» - ті, хто так активно протестував та намагався зірвати сесійне засідання 28 лютого». ЦЯ ЦИТАТА ТЕЖ БРЕХНЯ, бо:



3. Було два дозвільних рішення, як стосуються вищевказаної ділянки.



Перше - 29 липня 2015 року № 76/14 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.



ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:

Дендіберін Микола Євгенійович

Андрій Козюра Григорович

Ihor Polishchuk Ігорович

Григорій Пустовіт Олександрович

Євген Ткачук Євгенович



НЕ ГОЛОСУВАВ:

Данильчук Павло Петрович



Друге – 27 серпня 2015 року № 77/24 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.



ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:

Бондарук Валерій Анатолійович

Козюра Андрій Григорович

Ткачук Євгеній Євгенович



ВІДСТУТНІЙ

Данильчук Павло Петрович







4. По цій ділянці наша команда «Народного контролю» зверталася у правоохоронні органи.



http://nkontrol.org.ua/u-lucku-zaveli-kriminal-na-chinovni



6. Як говорив



7. НА ЗЛОДІЮ ШАПКА ГОРИТЬ, - вислів дуже актуальний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міськрадиобурена заявами депутатапід час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд".У Facebook вона написала, що Була говорив неправду щодо колеги Мовяк з "Народного контролю"та екс-заступника міського голови Луцька"Була звинуватив... їх у безкоштовній передачі земельної ділянки на вулиці Огієнка, 2 для ТОВ "ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ". Хто не пам’ятає, це та ділянка, де замість вишу забудували житловий будинок", - написала депутат.Отже:1. Новину швиденько з ефіру зробило рупор пропаганди Укропу. Цитата: «Була звернув увагу на те, що за часів роботи Юрія Моклиці сквер біля «Укрсоцбанку», що на розі вулиць Шопена – Огієнка, передали як безкоштовну земельну ділянку ТзОВ «Волиньбудіндустрія».ЦЕ БРЕХНЯ! Юрій Моклиця – не був депутатом та не мав відношення до влади у серпні 2015 року.2. «Зі слів Були, за безкоштовну передачу ділянки забудовнику свого часу голосував Павло Данильчук, фракції «Свобода» та «БПП» - ті, хто так активно протестував та намагався зірвати сесійне засідання 28 лютого». ЦЯ ЦИТАТА ТЕЖ БРЕХНЯ, бо:3. Було два дозвільних рішення, як стосуються вищевказаної ділянки.Перше - 29 липня 2015 року № 76/14 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:Дендіберін Микола ЄвгенійовичАндрій Козюра ГригоровичIhor Polishchuk ІгоровичГригорій Пустовіт ОлександровичЄвген Ткачук ЄвгеновичНЕ ГОЛОСУВАВ:Данильчук Павло ПетровичДруге – 27 серпня 2015 року № 77/24 Про надання ТОВ «ВОЛИНЬБУДІНДУСТРІЯ» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинку сімейного типу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Івана Огієнка, 2.ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:Бондарук Валерій АнатолійовичКозюра Андрій ГригоровичТкачук Євгеній ЄвгеновичВІДСТУТНІЙДанильчук Павло Петрович4. По цій ділянці наша команда «Народного контролю» зверталася у правоохоронні органи.http://nkontrol.org.ua/u-lucku-zaveli-kriminal-na-chinovni6. Як говорив Сергій Григоренко , з нинішньою провладною більшістю - слідкуйте за руками. Відео з сесії та результати голосування є на старому сайті ради (скріни та відео нижче).7. НА ЗЛОДІЮ ШАПКА ГОРИТЬ, - вислів дуже актуальний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію