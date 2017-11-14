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Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі

Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Вихованка Волинської школи вищої спортивної майстерності Анастасія Турчин здобула срібну медаль на турнірі серії Гран Прі.

Змагання відбувалися 9-11 березня в місті Агадир (Марокко), - розповів Інформаційному агентству ВолиньPost голова Федерації дзюдо у Волинській області Віталій Терешкевич.

Дзюдоїстка здобула срібну медаль, програвши в поєдинку за «золото», лише через зауваження щодо додаткового часу німкені Майке Зієх.

Завдяки такому результату спортсменка виконала норматив для участі у Чемпіонаті Європи, який запланований на 26-28 квітня у місті Тель-Авів (Ізраїль). Здобута медаль дозволила зайняти спортсменці 12-е місце у світовому рейтингу в категорії до 78 кг.

Наступне змагання, в якому братиме участь Анастасія Турчин, відбудеться 30 березня у місті Тбілісі.

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Теги: спорт, дзюдо, Анастасія Турчин
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