Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
Вихованка Волинської школи вищої спортивної майстерності Анастасія Турчин здобула срібну медаль на турнірі серії Гран Прі.
Змагання відбувалися 9-11 березня в місті Агадир (Марокко), - розповів Інформаційному агентству ВолиньPost голова Федерації дзюдо у Волинській області Віталій Терешкевич.
Дзюдоїстка здобула срібну медаль, програвши в поєдинку за «золото», лише через зауваження щодо додаткового часу німкені Майке Зієх.
Завдяки такому результату спортсменка виконала норматив для участі у Чемпіонаті Європи, який запланований на 26-28 квітня у місті Тель-Авів (Ізраїль). Здобута медаль дозволила зайняти спортсменці 12-е місце у світовому рейтингу в категорії до 78 кг.
Наступне змагання, в якому братиме участь Анастасія Турчин, відбудеться 30 березня у місті Тбілісі.
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Змагання відбувалися 9-11 березня в місті Агадир (Марокко), - розповів Інформаційному агентству ВолиньPost голова Федерації дзюдо у Волинській області Віталій Терешкевич.
Дзюдоїстка здобула срібну медаль, програвши в поєдинку за «золото», лише через зауваження щодо додаткового часу німкені Майке Зієх.
Завдяки такому результату спортсменка виконала норматив для участі у Чемпіонаті Європи, який запланований на 26-28 квітня у місті Тель-Авів (Ізраїль). Здобута медаль дозволила зайняти спортсменці 12-е місце у світовому рейтингу в категорії до 78 кг.
Наступне змагання, в якому братиме участь Анастасія Турчин, відбудеться 30 березня у місті Тбілісі.
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