Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі

Вихованка Волинської школи вищої спортивної майстерностіздобула срібну медаль на турнірі серії Гран Прі.Змагання відбувалися 9-11 березня в місті Агадир (Марокко), - розповівголова Федерації дзюдо у Волинській областіДзюдоїстка здобула срібну медаль, програвши в поєдинку за «золото», лише через зауваження щодо додаткового часу німкеніЗавдяки такому результату спортсменка виконала норматив для участі у Чемпіонаті Європи, який запланований на 26-28 квітня у місті Тель-Авів (Ізраїль). Здобута медаль дозволила зайняти спортсменці 12-е місце у світовому рейтингу в категорії до 78 кг.Наступне змагання, в якому братиме участь Анастасія Турчин, відбудеться 30 березня у місті Тбілісі.