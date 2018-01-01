Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10
Сьогодні, 14:54
В Україні прогнозують повернення морозів, штормовий вітер та опади.
Про це в себе на сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
«Намічається морозний реванш. 17-18 березня в Україні ускладниться погода. Знову почне тиснути повітряна маса арктичного походження і знижувати температуру повітря до -10-12, а на північному сході до 12-16 градусів морозу. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами», – йдеться в її дописі.
Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер.
Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря. У вівторок дощі пройдуть на Заході, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, в області Кропивницького. На решті території – поки що без опадів.
Сильний вітер буде завтра. Температура повітря найближчої ночі 0+5 градусів, на сході 0,-5 градусів. Завтра вдень – +3+9, на Заході та Півдні +4+14 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в себе на сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
«Намічається морозний реванш. 17-18 березня в Україні ускладниться погода. Знову почне тиснути повітряна маса арктичного походження і знижувати температуру повітря до -10-12, а на північному сході до 12-16 градусів морозу. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами», – йдеться в її дописі.
Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер.
Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря. У вівторок дощі пройдуть на Заході, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, в області Кропивницького. На решті території – поки що без опадів.
Сильний вітер буде завтра. Температура повітря найближчої ночі 0+5 градусів, на сході 0,-5 градусів. Завтра вдень – +3+9, на Заході та Півдні +4+14 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На злодієві шапка горить», - депутат заявила про брехню Були
Сьогодні, 14:57
Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10
Сьогодні, 14:54
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
Медіа