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Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10

Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10
В Україні прогнозують повернення морозів, штормовий вітер та опади.

Про це в себе на сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

«Намічається морозний реванш. 17-18 березня в Україні ускладниться погода. Знову почне тиснути повітряна маса арктичного походження і знижувати температуру повітря до -10-12, а на північному сході до 12-16 градусів морозу. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами», – йдеться в її дописі.

Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер.

Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря. У вівторок дощі пройдуть на Заході, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, в області Кропивницького. На решті території – поки що без опадів.

Сильний вітер буде завтра. Температура повітря найближчої ночі 0+5 градусів, на сході 0,-5 градусів. Завтра вдень – +3+9, на Заході та Півдні +4+14 градусів.

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Теги: погода, прогноз, негода
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