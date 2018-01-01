Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10

В Україні прогнозують повернення морозів, штормовий вітер та опади.Про це в себе на сторінці у Facebook пише синоптик«Намічається морозний реванш. 17-18 березня в Україні ускладниться погода. Знову почне тиснути повітряна маса арктичного походження і знижувати температуру повітря до -10-12, а на північному сході до 12-16 градусів морозу. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами», – йдеться в її дописі.Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер.Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря. У вівторок дощі пройдуть на Заході, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, в області Кропивницького. На решті території – поки що без опадів.Сильний вітер буде завтра. Температура повітря найближчої ночі 0+5 градусів, на сході 0,-5 градусів. Завтра вдень – +3+9, на Заході та Півдні +4+14 градусів.