У Луцьку перевірять дитсадки: перелік закладів
Сьогодні, 16:50
Цьогоріч запланували перевірку якості харчування у понад 300 навчальних закладах Волині.
Про це в ефірі Українського радіо.Луцьк розповіла начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідувань спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на Волині Леся Шведик, - пише Конкурент.
Як відомо, з 2014 року такі планові перевірки в Україні заборонили. У 2018 році цей мораторій залишився. Однак Держпродспоживслужба не увійшла в перелік.
Відтак цьогоріч на Волині планують перевірити якість харчування у понад 300 закладах. Зокрема в Луцьку перевірять 22 заклади, із них 21 садочок.
Відповідно до плану здійснення заходів державного нагляду на 2018 рік, це будуть:
ДНЗ №1
ДНЗ №2
ДНЗ №3
ДНЗ №4
ДНЗ №5
ДНЗ №6
ДНЗ №21
ДНЗ №22
ДНЗ №23
ДНЗ №24
ДНЗ №25
ДНЗ №26
ДНЗ №27
КЗ "Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради"
ДНЗ № 29
ДНЗ № 29
ДНЗ № 31
ДНЗ № 32
ДНЗ № 33
ДНЗ № 34
ДНЗ № 35
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Про це в ефірі Українського радіо.Луцьк розповіла начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідувань спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на Волині Леся Шведик, - пише Конкурент.
Як відомо, з 2014 року такі планові перевірки в Україні заборонили. У 2018 році цей мораторій залишився. Однак Держпродспоживслужба не увійшла в перелік.
Відтак цьогоріч на Волині планують перевірити якість харчування у понад 300 закладах. Зокрема в Луцьку перевірять 22 заклади, із них 21 садочок.
Відповідно до плану здійснення заходів державного нагляду на 2018 рік, це будуть:
ДНЗ №1
ДНЗ №2
ДНЗ №3
ДНЗ №4
ДНЗ №5
ДНЗ №6
ДНЗ №21
ДНЗ №22
ДНЗ №23
ДНЗ №24
ДНЗ №25
ДНЗ №26
ДНЗ №27
КЗ "Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради"
ДНЗ № 29
ДНЗ № 29
ДНЗ № 31
ДНЗ № 32
ДНЗ № 33
ДНЗ № 34
ДНЗ № 35
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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