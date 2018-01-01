У Луцьку перевірять дитсадки: перелік закладів





Про це в ефірі Українського радіо.Луцьк розповіла начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідувань спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на Волині Леся Шведик, - пише



Як відомо, з 2014 року такі планові перевірки в Україні заборонили. У 2018 році цей мораторій залишився. Однак Держпродспоживслужба не увійшла в перелік.



Відтак цьогоріч на Волині планують перевірити якість харчування у понад 300 закладах. Зокрема в Луцьку перевірять 22 заклади, із них 21 садочок.



Відповідно до плану здійснення заходів державного нагляду на 2018 рік, це будуть:



ДНЗ №1

ДНЗ №2

ДНЗ №3

ДНЗ №4

ДНЗ №5

ДНЗ №6

ДНЗ №21

ДНЗ №22

ДНЗ №23

ДНЗ №24

ДНЗ №25

ДНЗ №26

ДНЗ №27

КЗ "Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради"

ДНЗ № 29

ДНЗ № 29

ДНЗ № 31

ДНЗ № 32

ДНЗ № 33

ДНЗ № 34

ДНЗ № 35

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч запланували перевірку якості харчування у понад 300 навчальних закладах Волині.Про це в ефірі Українського радіо.Луцьк розповіла начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідувань спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на Волині, - пише Конкурент Як відомо, з 2014 року такі планові перевірки в Україні заборонили. У 2018 році цей мораторій залишився. Однак Держпродспоживслужба не увійшла в перелік.Відтак цьогоріч на Волині планують перевірити якість харчування у понад 300 закладах. Зокрема в Луцьку перевірять 22 заклади, із них 21 садочок.Відповідно до плану здійснення заходів державного нагляду на 2018 рік, це будуть:ДНЗ №1ДНЗ №2ДНЗ №3ДНЗ №4ДНЗ №5ДНЗ №6ДНЗ №21ДНЗ №22ДНЗ №23ДНЗ №24ДНЗ №25ДНЗ №26ДНЗ №27КЗ "Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) № 28 для дітей з вадами розвитку Луцької міської ради"ДНЗ № 29ДНЗ № 29ДНЗ № 31ДНЗ № 32ДНЗ № 33ДНЗ № 34ДНЗ № 35

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