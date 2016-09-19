Волинські спортсменки взяли участь у зимових Паралімпійських іграх





Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».



«Волинські спортсмени взяли участь у двох видах програми зимових паралімпійських ігор

Батенкова-Бауман Юлія у змаганнях з біатлону (спринт 6 км) та у лижних гонках на дистанції 15 км здобула два четвертих місця, а Конашук Богдана посіла відповідно 10 та 8 місця», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У корейському містечку Пхьончхань відбуваються XII зимові Паралімпійські ігри. На змагання поїхали дві волинські спортсменки.Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».«Волинські спортсмени взяли участь у двох видах програми зимових паралімпійських ігорБатенкова-Бауман Юлія у змаганнях з біатлону (спринт 6 км) та у лижних гонках на дистанції 15 км здобула два четвертих місця, а Конашук Богдана посіла відповідно 10 та 8 місця», - йдеться у повідомленні.

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