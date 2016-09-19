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Волинські спортсменки взяли участь у зимових Паралімпійських іграх

Волинські спортсменки взяли участь у зимових Паралімпійських іграх
У корейському містечку Пхьончхань відбуваються XII зимові Паралімпійські ігри. На змагання поїхали дві волинські спортсменки.

Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

«Волинські спортсмени взяли участь у двох видах програми зимових паралімпійських ігор
Батенкова-Бауман Юлія у змаганнях з біатлону (спринт 6 км) та у лижних гонках на дистанції 15 км здобула два четвертих місця, а Конашук Богдана посіла відповідно 10 та 8 місця», - йдеться у повідомленні.

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Теги: зимові Паралімпійські ігри, паралімпіада, спорт
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