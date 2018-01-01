У луцькому морзі заявили, що не знають, як діяти після похоронних нововведеннь





Про розповів заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко, - пише



Нагадаємо, з 15 березня 2018 року набувають чинності правки до Кримінального кодексу України, згідно з якими українці не зможуть вільно поховати родичів. Слідчому заборонять призначати експертизу, натомість зобов'яжуть звертатися за дозволом до суду. Рішення чекатимуть не менше 72 годин. Відтак виникнуть серйозні проблеми з швидкістю поховання.



Андрій Савченко розповідає, що у морзі не знають, як діяти після 15 березня, бо ніяких роз'яснень та пояснювальних листів судово-медичні експерти не отримали.



«Головний експерт України звертався з цим питанням і до Міністерства охорони здоров’я, і до комітету Верховної ради, і до Кабінету міністрів, і до Міністерства юстиції – всі дали проміжні, неконкретні відповіді, мовляв це питання з’ясовуватимуть», - коментує експерт.



Він додає, що є нормативні документи, які передбачають порядок реєстрації смерті. У них зокрема йдеться про те, що після доставки трупа у морг, розтин мусять провести не пізніше доби.



«Якщо ми чекатимемо постанови по п’ять днів – то будемо порушувати нормативні документи. Якщо ж розтин тіла дійсно мусить бути тільки за постановою слідчого судді – ми просто не будемо приймати трупи до моргів», - додає медик.



Андрій Савченко зазначає, що у моргах України в цілому немає умов для тривалого зберігання тіл.



«Холодильні «камери», які є в декількох установах області, не можуть забезпечити п’ятиденне зберігання тіла. Крім того електрики вони з’їдять стільки, що жоден бюджет області не зможе виділити стільки грошей на їх утримання. Ми спішимо до Європи, приймаємо закони, які суперечать іншим нормативним актам і просто не можуть бути реалізовані в межах України», - каже медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо розтини тіл померлих проводитимуть лише після рішення суду, луцькі морги не прийматимуть покійників.Про розповів заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, - пише Волинь24 Нагадаємо, з 15 березня 2018 року набувають чинності правки до Кримінального кодексу України, згідно з якими українці не зможуть вільно поховати родичів. Слідчому заборонять призначати експертизу, натомість зобов'яжуть звертатися за дозволом до суду. Рішення чекатимуть не менше 72 годин. Відтак виникнуть серйозні проблеми з швидкістю поховання.Андрій Савченко розповідає, що у морзі не знають, як діяти після 15 березня, бо ніяких роз'яснень та пояснювальних листів судово-медичні експерти не отримали.«Головний експерт України звертався з цим питанням і до Міністерства охорони здоров’я, і до комітету Верховної ради, і до Кабінету міністрів, і до Міністерства юстиції – всі дали проміжні, неконкретні відповіді, мовляв це питання з’ясовуватимуть», - коментує експерт.Він додає, що є нормативні документи, які передбачають порядок реєстрації смерті. У них зокрема йдеться про те, що після доставки трупа у морг, розтин мусять провести не пізніше доби.«Якщо ми чекатимемо постанови по п’ять днів – то будемо порушувати нормативні документи. Якщо ж розтин тіла дійсно мусить бути тільки за постановою слідчого судді – ми просто не будемо приймати трупи до моргів», - додає медик.Андрій Савченко зазначає, що у моргах України в цілому немає умов для тривалого зберігання тіл.«Холодильні «камери», які є в декількох установах області, не можуть забезпечити п’ятиденне зберігання тіла. Крім того електрики вони з’їдять стільки, що жоден бюджет області не зможе виділити стільки грошей на їх утримання. Ми спішимо до Європи, приймаємо закони, які суперечать іншим нормативним актам і просто не можуть бути реалізовані в межах України», - каже медик.

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