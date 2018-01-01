Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо

Олена Зайцева попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи не сяде за кермо.



Так, під час засідання суду 12 березня вона заявила, що їхала на жовтий сигнал світлофора і не встигала загальмувати, коли почав рухатися другий учасник ДТП – водій Touareg Геннадій Дронов, – пише



Також, як передає Newsroom, вона стверджує, що затиснула клаксон і в останній момент перед зіткненням натиснула педаль гальма, але це не дозволило уникнути ДТП.



«Після того, як Volkswagen протаранив мій автомобіль, машину нахилило набік, перевернуло, я перелетіла на пасажирське сидіння. У цей час я не керувала автомобілем і його в такому стані винесло на людей», – розповіла підсудна.



Зайцева також у черговий раз заявила про повне визнання вини та готовності понести будь-яке покарання, яке обере їй суд.



Крім того, дівчина повідомила, що планує допомагати сім'ям потерпілих після відбуття нею тюремного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватиця смертельної ДТП, у якій загинули шестеро пішоходів у Харкові,попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи не сяде за кермо.Так, під час засідання суду 12 березня вона заявила, що їхала на жовтий сигнал світлофора і не встигала загальмувати, коли почав рухатися другий учасник ДТП – водій Touareg, – пише Обозреватель Також, як передає Newsroom, вона стверджує, що затиснула клаксон і в останній момент перед зіткненням натиснула педаль гальма, але це не дозволило уникнути ДТП.«Після того, як Volkswagen протаранив мій автомобіль, машину нахилило набік, перевернуло, я перелетіла на пасажирське сидіння. У цей час я не керувала автомобілем і його в такому стані винесло на людей», – розповіла підсудна.Зайцева також у черговий раз заявила про повне визнання вини та готовності понести будь-яке покарання, яке обере їй суд.Крім того, дівчина повідомила, що планує допомагати сім'ям потерпілих після відбуття нею тюремного терміну.

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