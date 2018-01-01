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Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо

Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо
Винуватиця смертельної ДТП, у якій загинули шестеро пішоходів у Харкові, Олена Зайцева попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи не сяде за кермо.

Так, під час засідання суду 12 березня вона заявила, що їхала на жовтий сигнал світлофора і не встигала загальмувати, коли почав рухатися другий учасник ДТП – водій Touareg Геннадій Дронов, – пише Обозреватель.

Також, як передає Newsroom, вона стверджує, що затиснула клаксон і в останній момент перед зіткненням натиснула педаль гальма, але це не дозволило уникнути ДТП.

«Після того, як Volkswagen протаранив мій автомобіль, машину нахилило набік, перевернуло, я перелетіла на пасажирське сидіння. У цей час я не керувала автомобілем і його в такому стані винесло на людей», – розповіла підсудна.

Зайцева також у черговий раз заявила про повне визнання вини та готовності понести будь-яке покарання, яке обере їй суд.

Крім того, дівчина повідомила, що планує допомагати сім'ям потерпілих після відбуття нею тюремного терміну.

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Теги: ДТП, аварія, НП, смерть, Харків, Олена Зайцева, Геннадій Дронов
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