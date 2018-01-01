Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання
Сьогодні, 15:36
Лучанина Шапіренка Олександра Олександровича, 12 вересня 1983 року народження, розшукує поліція.
Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 (крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 (крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою
Сьогодні, 16:03
Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання
Сьогодні, 15:36
Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо
Сьогодні, 15:34
Медіа