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Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання

Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання
Лучанина Шапіренка Олександра Олександровича, 12 вересня 1983 року народження, розшукує поліція.

Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 (крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».


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Теги: поліція, розшук
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