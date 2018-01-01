Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Сьогодні, 15:44
Президент Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Про це повідомляє «Громадське».
«Новим законом запроваджуються сучасні принципи корпоративного регулювання, створення і ведення бізнесу», — сказав Порошенко.
Законом пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Згідно із пояснювальною запискою, проект наблизить українське законодавство щодо ТОВ до норм Євросоюзу.
Зараз робота ТОВ регулюється законодавством, прийнятим у 1991 році. Водночас товариства з обмеженою відповідальністю — це найпоширеніша форма бізнесу в Україні. Понад 500 тисяч таких товариств в Україні.
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Про це повідомляє «Громадське».
«Новим законом запроваджуються сучасні принципи корпоративного регулювання, створення і ведення бізнесу», — сказав Порошенко.
Законом пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Згідно із пояснювальною запискою, проект наблизить українське законодавство щодо ТОВ до норм Євросоюзу.
Зараз робота ТОВ регулюється законодавством, прийнятим у 1991 році. Водночас товариства з обмеженою відповідальністю — це найпоширеніша форма бізнесу в Україні. Понад 500 тисяч таких товариств в Україні.
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