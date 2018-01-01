Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю

Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.



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«Новим законом запроваджуються сучасні принципи корпоративного регулювання, створення і ведення бізнесу», — сказав Порошенко.



Законом пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Згідно із пояснювальною запискою, проект наблизить українське законодавство щодо ТОВ до норм Євросоюзу.



Зараз робота ТОВ регулюється законодавством, прийнятим у 1991 році. Водночас товариства з обмеженою відповідальністю — це найпоширеніша форма бізнесу в Україні. Понад 500 тисяч таких товариств в Україні.

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