вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю

Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Президент Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Про це повідомляє «Громадське».

«Новим законом запроваджуються сучасні принципи корпоративного регулювання, створення і ведення бізнесу», — сказав Порошенко.

Законом пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Згідно із пояснювальною запискою, проект наблизить українське законодавство щодо ТОВ до норм Євросоюзу.

Зараз робота ТОВ регулюється законодавством, прийнятим у 1991 році. Водночас товариства з обмеженою відповідальністю — це найпоширеніша форма бізнесу в Україні. Понад 500 тисяч таких товариств в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, ФОП, бізнес, малий бізнес
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття
Сьогодні, 16:09
На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою
Сьогодні, 16:03
Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Сьогодні, 15:44
Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання
Сьогодні, 15:36
Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
На Волині власну справу торік започаткували більше 4 тисяч людей На Волині власну справу торік започаткували більше 4 тисяч людей
19 лютий, 19:43
Палиця хотів домовитись з Порошенком, – ЗМІ Палиця хотів домовитись з Порошенком, – ЗМІ
06 березень, 14:21
«Наразі критична ситуація із газом вже позаду», - Порошенко «Наразі критична ситуація із газом вже позаду», - Порошенко
03 березень, 11:18
Луцькі будівельники закликають голосувати за петицію про програму «Доступне житло» Луцькі будівельники закликають голосувати за петицію про програму «Доступне житло»
23 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
 0
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8