На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою





Керівник прес-служби головного управління ДСНС в області Володимир Нестеров повідомив: водолази обстежили дно та прибережну територію річки, – пише



«Пошукові роботи дитини, яка загинула ймовірно на річці Стохід, на даний момент здійснюються методом огляду прибережної зони і загалом річки. Занурення водолазів останніми днями



Нагадаємо, трагедія



Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі рятувальники продовжують шукати тіло 16-річного хлопця, який 17 лютого провалився під кригу на річці Стохід.Керівник прес-служби головного управління ДСНС в областіповідомив: водолази обстежили дно та прибережну територію річки, – пише Суспільне Волині «Пошукові роботи дитини, яка загинула ймовірно на річці Стохід, на даний момент здійснюються методом огляду прибережної зони і загалом річки. Занурення водолазів останніми днями не проводяться… Вже обстежено понад 4 тисячі метрів берега і 20 тисяч метрів дна… Працювали 5-6 водолазів щодня, вони здійснювали занурення… Поки що пошуки результатів не дали», – повідомив він.Нагадаємо, трагедія сталася в суботу, 17 лютого, близько 17 години вечора у селі Угли Ковельського району. Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору.Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

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