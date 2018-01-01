вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою

На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою
У Ковельському районі рятувальники продовжують шукати тіло 16-річного хлопця, який 17 лютого провалився під кригу на річці Стохід.

Керівник прес-служби головного управління ДСНС в області Володимир Нестеров повідомив: водолази обстежили дно та прибережну територію річки, – пише Суспільне Волині.

«Пошукові роботи дитини, яка загинула ймовірно на річці Стохід, на даний момент здійснюються методом огляду прибережної зони і загалом річки. Занурення водолазів останніми днями не проводяться… Вже обстежено понад 4 тисячі метрів берега і 20 тисяч метрів дна… Працювали 5-6 водолазів щодня, вони здійснювали занурення… Поки що пошуки результатів не дали», – повідомив він.

Нагадаємо, трагедія сталася в суботу, 17 лютого, близько 17 години вечора у селі Угли Ковельського району. Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору.

Раніше повідомлялося, що така ж трагедія трапилась у Луцьку наприкінці січня. Пошукові роботи розпочались у той же день, однак знайти підлітка не вдалось. Тіло хлопчика шукали 15 водолазів протягом 11 днів. Зрештою тіло знайшли приблизно за 800 метрів від місця, де дитина провалилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий французький модельєр
Сьогодні, 16:27
Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття
Сьогодні, 16:09
На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою
Сьогодні, 16:03
Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Сьогодні, 15:44
Поліція розшукує лучанина за ухиляння від покарання
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо Зайцева у суді заприсяглася ніколи не сідати за кермо
Сьогодні, 15:34
Аварія на Волині: п’яний молодик скерував авто у кювет Аварія на Волині: п’яний молодик скерував авто у кювет
Сьогодні, 13:29
На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО На Закарпатті шматок скелі перегородив дорогу до села. ФОТО
Сьогодні, 13:24
У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках
Сьогодні, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
 0
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8