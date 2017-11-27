вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття

Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття
На Волині влада планує побудувати сміттєпереробний завод і за підтримки міжнародних партнерів з Латвії та Литви переробляти усі види відходів.

Зі слів голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, найефективніше буде звести його в Ковелі – усі міжнародні транзитні лінії електропередач проходять через усе місто. А «зелену енергію», яка може бути отримана від переробки сміття, можна буде використовувати для діяльності мережі. Про це він заявив під час робочої наради з іноземними партнерами, на якій обговорювали майбутнє будівництво сміттєпереробного заводу, – повідомляє Суспільне Волині.

Володимир Гунчик розповів: «Це не є проект одного місяця. Це є проект, який може бути територіально розташований в різних місцях, зокрема, на тих звалищах, які сьогодні існують, де можна здобувати біогаз. Орієнтовно такі проекти у Європі вартують приблизно десь до 50 мільйонів євро, потужністю 400 тисяч тонн. На території Волинської області ми розраховуємо збирати десь 170 – максимум до 200 тисяч тонн. Рахуйте, що це приблизно десь 30 мільйонів євро, але це попередні оцінки».

«Система, яку ми представили в Україні, буде працювати так само, як працює у нас в країні. Таких систем ми створили три. Вони схожі на ті, які можна буде створити тут, у Волинській області. Система збирання сміття при цьому не порушується, а лише удосконалюється новими системами переробки, які дозволяють цим відходам, які створюються в області, не зберігаються на полігонах, а обробити. Таким чином 90 відсотків ТПВ, які створюються в області, можна переробити і вони не потраплять на звалища», – додав представник Литовської Республіки Штьормер Віргініюс.

Наприкінці розмови представники Волині із партнерами з України, Латвії та Литви підписали меморандум про співпрацю у реалізації проекту, який передбачає переробку усіх видів відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сміттєпереробний завод, Волинь, Ковель, Володимир Гунчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:34
Помер відомий французький модельєр
Сьогодні, 16:27
Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття
Сьогодні, 16:09
На Волині майже місяць шукають дитину, яка зникла під кригою
Сьогодні, 16:03
Петро Порошенко підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Із проблемою ковельського «Укрветсанзаводу» розібрались на 99%, - Гунчик Із проблемою ковельського «Укрветсанзаводу» розібрались на 99%, - Гунчик
19 лютий, 15:01
Про волинське місто напишуть книгу Про волинське місто напишуть книгу
12 лютий, 17:26
На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод
16 січень, 16:33
Волиняни зможуть безкоштовно обстежити очі Волиняни зможуть безкоштовно обстежити очі
27 листопад, 2017, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
 0
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8