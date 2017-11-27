Іноземці готові допомогти волинянам переробляти сміття





Зі слів голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, найефективніше буде звести його в Ковелі – усі міжнародні транзитні лінії електропередач проходять через усе місто. А «зелену енергію», яка може бути отримана від переробки сміття, можна буде використовувати для діяльності мережі. Про це він заявив під час робочої наради з іноземними партнерами, на якій обговорювали майбутнє будівництво сміттєпереробного заводу, – повідомляє



Володимир Гунчик розповів: «Це не є проект одного місяця. Це є проект, який може бути територіально розташований в різних місцях, зокрема, на тих звалищах, які сьогодні існують, де можна здобувати біогаз. Орієнтовно такі проекти у Європі вартують приблизно десь до 50 мільйонів євро, потужністю 400 тисяч тонн. На території Волинської області ми розраховуємо збирати десь 170 – максимум до 200 тисяч тонн. Рахуйте, що це приблизно десь 30 мільйонів євро, але це попередні оцінки».



«Система, яку ми представили в Україні, буде працювати так само, як працює у нас в країні. Таких систем ми створили три. Вони схожі на ті, які можна буде створити тут, у Волинській області. Система збирання сміття при цьому не порушується, а лише удосконалюється новими системами переробки, які дозволяють цим відходам, які створюються в області, не зберігаються на полігонах, а обробити. Таким чином 90 відсотків ТПВ, які створюються в області, можна переробити і вони не потраплять на звалища», – додав представник Литовської Республіки Штьормер Віргініюс.



Наприкінці розмови представники Волині із партнерами з України, Латвії та Литви підписали меморандум про співпрацю у реалізації проекту, який передбачає переробку усіх видів відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині влада планує побудувати сміттєпереробний завод і за підтримки міжнародних партнерів з Латвії та Литви переробляти усі види відходів.Зі слів голови облдержадміністрації, найефективніше буде звести його в Ковелі – усі міжнародні транзитні лінії електропередач проходять через усе місто. А «зелену енергію», яка може бути отримана від переробки сміття, можна буде використовувати для діяльності мережі. Про це він заявив під час робочої наради з іноземними партнерами, на якій обговорювали майбутнє будівництво сміттєпереробного заводу, – повідомляє Суспільне Волині Володимир Гунчик розповів: «Це не є проект одного місяця. Це є проект, який може бути територіально розташований в різних місцях, зокрема, на тих звалищах, які сьогодні існують, де можна здобувати біогаз. Орієнтовно такі проекти у Європі вартують приблизно десь до 50 мільйонів євро, потужністю 400 тисяч тонн. На території Волинської області ми розраховуємо збирати десь 170 – максимум до 200 тисяч тонн. Рахуйте, що це приблизно десь 30 мільйонів євро, але це попередні оцінки».«Система, яку ми представили в Україні, буде працювати так само, як працює у нас в країні. Таких систем ми створили три. Вони схожі на ті, які можна буде створити тут, у Волинській області. Система збирання сміття при цьому не порушується, а лише удосконалюється новими системами переробки, які дозволяють цим відходам, які створюються в області, не зберігаються на полігонах, а обробити. Таким чином 90 відсотків ТПВ, які створюються в області, можна переробити і вони не потраплять на звалища», – додав представник Литовської РеспублікиНаприкінці розмови представники Волині із партнерами з України, Латвії та Литви підписали меморандум про співпрацю у реалізації проекту, який передбачає переробку усіх видів відходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію