Помер відомий французький модельєр

Юбер де Живанші – легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy.



21 лютого йому виповнився 91 рік, - пише



Його клієнткою та подругою була відома актриса Одрі Хепберн. Також вона була його музою, і модельєр шив сценічні костюми для всіх кінофільмів, в яких знімалася зірка.



Крім того, саме Хепберн Живанші створив свої перші парфуми – аромат L'Interdit.



Будинок моди Живанші відкрив в 1952 році, коли йому було лише 25 років. У 1995 році дизайнер відійшов від справ та передав правління креативним директорам. Зараз над колекціями бренду працює Клер Уейт Келлер.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер– легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy.21 лютого йому виповнився 91 рік, - пише 24 канал Його клієнткою та подругою була відома актриса. Також вона була його музою, і модельєр шив сценічні костюми для всіх кінофільмів, в яких знімалася зірка.Крім того, саме Хепберн Живанші створив свої перші парфуми – аромат L'Interdit.Будинок моди Живанші відкрив в 1952 році, коли йому було лише 25 років. У 1995 році дизайнер відійшов від справ та передав правління креативним директорам. Зараз над колекціями бренду працює Клер Уейт Келлер.

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