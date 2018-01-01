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Помер відомий французький модельєр

Помер відомий французький модельєр
Помер Юбер де Живанші – легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy.

21 лютого йому виповнився 91 рік, - пише 24 канал.

Його клієнткою та подругою була відома актриса Одрі Хепберн. Також вона була його музою, і модельєр шив сценічні костюми для всіх кінофільмів, в яких знімалася зірка.

Крім того, саме Хепберн Живанші створив свої перші парфуми – аромат L'Interdit.

Будинок моди Живанші відкрив в 1952 році, коли йому було лише 25 років. У 1995 році дизайнер відійшов від справ та передав правління креативним директорам. Зараз над колекціями бренду працює Клер Уейт Келлер.



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Теги: смерть, модельєр
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