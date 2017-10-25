На Волині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:34
За останній тиждень намітилася тенденція до зниження рівня захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями у Волинській області.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі лабораторних досліджень.
Так, кількість хворих зменшилась на понад 2 тисячі, що на 19% менше ніж попереднього тижня. Цього тижня захворіло понад 8,6 тис. проти 10,7 тис. осіб на минулому тижні. Проте, захворюваність ще залишається на високому рівні, епідемічний поріг в області перевищено на 6,5%.
Із числа хворих діти до 17 років становили понад 63%. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» зменшилась на 7%, і за останній тиждень становила понад 270 осіб, з них 57% – діти.
Зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 19-23% в 3 районах області: Старовижівському, Любомльському та Шацькому.
З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 134 тисяч волинян (13%), що знаходиться майже на рівні минулого року. На 24%, в порівнянні з минулим тижнем, знизилась захворюваність серед дітей віком від 5 до 17 років. Однак, ще 9 навчальних закладів залишаються закритими, серед яких – 8 шкіл та 1 ДНЗ.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру, віруси грипу за останній тиждень від хворих з грипоподібними захворюваннями не виділялись.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі лабораторних досліджень.
Так, кількість хворих зменшилась на понад 2 тисячі, що на 19% менше ніж попереднього тижня. Цього тижня захворіло понад 8,6 тис. проти 10,7 тис. осіб на минулому тижні. Проте, захворюваність ще залишається на високому рівні, епідемічний поріг в області перевищено на 6,5%.
Із числа хворих діти до 17 років становили понад 63%. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» зменшилась на 7%, і за останній тиждень становила понад 270 осіб, з них 57% – діти.
Зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 19-23% в 3 районах області: Старовижівському, Любомльському та Шацькому.
З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 134 тисяч волинян (13%), що знаходиться майже на рівні минулого року. На 24%, в порівнянні з минулим тижнем, знизилась захворюваність серед дітей віком від 5 до 17 років. Однак, ще 9 навчальних закладів залишаються закритими, серед яких – 8 шкіл та 1 ДНЗ.
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру, віруси грипу за останній тиждень від хворих з грипоподібними захворюваннями не виділялись.
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