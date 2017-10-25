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На Волині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ

На Волині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
За останній тиждень намітилася тенденція до зниження рівня захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями у Волинській області.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі лабораторних досліджень.

Так, кількість хворих зменшилась на понад 2 тисячі, що на 19% менше ніж попереднього тижня. Цього тижня захворіло понад 8,6 тис. проти 10,7 тис. осіб на минулому тижні. Проте, захворюваність ще залишається на високому рівні, епідемічний поріг в області перевищено на 6,5%.

Із числа хворих діти до 17 років становили понад 63%. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» зменшилась на 7%, і за останній тиждень становила понад 270 осіб, з них 57% – діти.

Зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 19-23% в 3 районах області: Старовижівському, Любомльському та Шацькому.

З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 134 тисяч волинян (13%), що знаходиться майже на рівні минулого року. На 24%, в порівнянні з минулим тижнем, знизилась захворюваність серед дітей віком від 5 до 17 років. Однак, ще 9 навчальних закладів залишаються закритими, серед яких – 8 шкіл та 1 ДНЗ.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру, віруси грипу за останній тиждень від хворих з грипоподібними захворюваннями не виділялись.

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Теги: здоров'я, грип
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