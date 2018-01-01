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У Луцьку змагались черлідери. ФОТО

У Луцьку змагались черлідери. ФОТО
У Луцьку відбулись змагання з черлідингу. Переможці братимуть участь у чемпіонаті України.

10 березня 2018 року за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та ГО Волинська федерація аеробіки та фітнесу відбулася відкрита першість міста Луцька з черлідингу (груп підтримки), - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

Змагання проходили в спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. На відкритій першісті міста Луцька з черлідингу відбиралися кращі команди, для участі у чемпіонаті України.

У змаганнях взяли участь 14 команд, 147 учасників, які представили Луцьк, Нововолинськ, Горохів, Рівненську область, Ківерці та Ковель.

За підсумками змагань у номінації «Діти» перемогу здобула команда «Мрія» з Ківерець, друге місце посіла команда з Нововолинська, а третє місце поділили дві команди СШ-21 Луцька та команда «Посмішка» з Горохіва.

У номінації «Юніори» перемогу здобула команда «Беллатрікс» з Ковеля, друге місце у команди «Мрія» з Ківерець, та третє місце зайняла команда школи №26 з Луцька.

У номінації «Дорослі» перше місце зайняла команда «Мрія» (Ківерці) та друге місце у команди «СНУ» (Луцьк).

Після закінчення змагань переможців та призерів нагородили кубками та медалями.

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Теги: спорт для всіх, спорт, змагання, черлідинг
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