У Луцьку змагались черлідери. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Луцьку відбулись змагання з черлідингу. Переможці братимуть участь у чемпіонаті України.
10 березня 2018 року за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та ГО Волинська федерація аеробіки та фітнесу відбулася відкрита першість міста Луцька з черлідингу (груп підтримки), - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Змагання проходили в спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. На відкритій першісті міста Луцька з черлідингу відбиралися кращі команди, для участі у чемпіонаті України.
У змаганнях взяли участь 14 команд, 147 учасників, які представили Луцьк, Нововолинськ, Горохів, Рівненську область, Ківерці та Ковель.
За підсумками змагань у номінації «Діти» перемогу здобула команда «Мрія» з Ківерець, друге місце посіла команда з Нововолинська, а третє місце поділили дві команди СШ-21 Луцька та команда «Посмішка» з Горохіва.
У номінації «Юніори» перемогу здобула команда «Беллатрікс» з Ковеля, друге місце у команди «Мрія» з Ківерець, та третє місце зайняла команда школи №26 з Луцька.
У номінації «Дорослі» перше місце зайняла команда «Мрія» (Ківерці) та друге місце у команди «СНУ» (Луцьк).
Після закінчення змагань переможців та призерів нагородили кубками та медалями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
10 березня 2018 року за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та ГО Волинська федерація аеробіки та фітнесу відбулася відкрита першість міста Луцька з черлідингу (груп підтримки), - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Змагання проходили в спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. На відкритій першісті міста Луцька з черлідингу відбиралися кращі команди, для участі у чемпіонаті України.
У змаганнях взяли участь 14 команд, 147 учасників, які представили Луцьк, Нововолинськ, Горохів, Рівненську область, Ківерці та Ковель.
За підсумками змагань у номінації «Діти» перемогу здобула команда «Мрія» з Ківерець, друге місце посіла команда з Нововолинська, а третє місце поділили дві команди СШ-21 Луцька та команда «Посмішка» з Горохіва.
У номінації «Юніори» перемогу здобула команда «Беллатрікс» з Ковеля, друге місце у команди «Мрія» з Ківерець, та третє місце зайняла команда школи №26 з Луцька.
У номінації «Дорослі» перше місце зайняла команда «Мрія» (Ківерці) та друге місце у команди «СНУ» (Луцьк).
Після закінчення змагань переможців та призерів нагородили кубками та медалями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні хочуть заборонити 21 сайт. СПИСОК
Сьогодні, 19:43
У Луцьку змагались черлідери. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Луцьку говоритимуть про книжкову культуру і шкоду від соцмереж
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 березня
Сьогодні, 19:00
Медіа