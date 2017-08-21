Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю





Про це повідомляє прес-служба Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



«Щойно зійшов сніг, як лучани взялися розводити на своїх прибудинкових територіях багаття. Сьогодні такий випадок інспектори департаменту муніципальної варти Луцька помітили на вулиці Шевченка, 9. Тут, посеред подвір’я, жінка взялася палити вологу деревину, дим від якої заполонив цілу вулицю. Муніципали провели з нею профілактичну бесіду, після чого жінка загасила вогонь», - пишуть муніципали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали виявили жінку, котра на прибудинковій території намагалась спалити дерево.Про це повідомляє прес-служба Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.«Щойно зійшов сніг, як лучани взялися розводити на своїх прибудинкових територіях багаття. Сьогодні такий випадок інспектори департаменту муніципальної варти Луцька помітили на вулиці Шевченка, 9. Тут, посеред подвір’я, жінка взялася палити вологу деревину, дим від якої заполонив цілу вулицю. Муніципали провели з нею профілактичну бесіду, після чого жінка загасила вогонь», - пишуть муніципали.

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