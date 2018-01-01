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Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*

Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
На другий День народження "Магазин Упаковки" підготував для клієнтів море подарунків, багато різноманітних розіграшів та великі знижки на всі види упаковки.

"Уже два роки ми невтомно працюємо для Вас. Вивчаємо Ваші смаки та враховуємо побажання. За цей малий період ми досягнули чималих вершин та значно розширили кола наших постійних клієнтів".

Запрошуємо гостей на святкування Дня народження "Магазину Упаковка". На честь події будуть знижки -20% на весь товар, розіграно безліч подарунків: набори картонних коробок, пакети, корзинки та тубуси із шпону, упаковки для квітів та подарунків, упаковки для кондитерських виробів, подарунковий папір і безліч іншого.



Покупцям, які зробили покупку на 1000 гривень, в подарунок - парасолька, хто ж закупився на суму 2000 гривень, у подарунок - сертифікат на суму 500 гривень.

Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*


Завітайте до нас 18 березня, з 10:00 до 17:00, та відсвяткуйте з нами День народження улюбленого магазину та отримайте море позитиву.

Адреса магазину: м. Луцьк, вулиця Гребінки, 12 (неподалік ЖК "Яровиця").

Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*

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Теги: Магазин упаковки, річниця, магазин
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