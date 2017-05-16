Лучанина, який порізав ножем чоловіка, заарештували на 2 місяці

Підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка взяли під варту.Зазначається, що неодноразово судимий 48-річний лучанин, який за 3 тижні до цього був достроково звільнений з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин, - інформує прес-служба прокуратури області.Увечері 7 березня він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння під шляхопроводом поблизу будинку №26 на проспекті Перемоги у Луцьку, під час словесного конфлікту вдарив ножем у шию іншого громадянина.На щастя, потерпілий вижив, позаяк йому було надано кваліфіковану медичну допомогу.Зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.