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На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок

На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
У Ковелі правоохоронці в складському приміщенні поштового перевізника виявили чималу партію контрабанди.

У ході огляду було виявлено та вилучено 30 тисяч пачок (50 ящиків) контрафактних цигарок, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.

На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок


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Теги: контрабанда, сигарети
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