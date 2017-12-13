На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
У Ковелі правоохоронці в складському приміщенні поштового перевізника виявили чималу партію контрабанди.
У ході огляду було виявлено та вилучено 30 тисяч пачок (50 ящиків) контрафактних цигарок, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.
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У ході огляду було виявлено та вилучено 30 тисяч пачок (50 ящиків) контрафактних цигарок, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.
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