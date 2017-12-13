На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок





У ході огляду було виявлено та вилучено 30 тисяч пачок (50 ящиків) контрафактних цигарок, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі правоохоронці в складському приміщенні поштового перевізника виявили чималу партію контрабанди.У ході огляду було виявлено та вилучено 30 тисяч пачок (50 ящиків) контрафактних цигарок, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.

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