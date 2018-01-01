У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті Віктора Мандзика

На арені розваг «GeneratorCity» 24 березня відбудеться міжнародна боксерська матчева зустрічі пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітанаЗмагання відбудеться за сприяння благодійного фонду«Патріоти Волині».У суботу, 24 березня на арену розваг «GeneratorCity» з’їдуться боксери з України та Польщі, аби позмагатися у турнірі пам’яті Віктора Мандзика. Початок змагань о 18 годині.Міжнародна боксерська матчева зустріч збірних команд КЗ ДЮСШ № 2 (Україна) та БК «Печера Лева» м. Зембіце Республіки Польща відбудеться не вперше. Обидві команди сформованні з досвідчених боксерів, членів збірних команд своїх держав. Слід відмітити, що ці команди за остані 3 роки зустрічались уже тричі, загальний рахунок зустрічей 2:1 на користь лучан. Збірну команду КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» готують до змагань тренери-викладачі, які свого часу тренували самого Віктора Мандзика:таЯк зазначають ці тренери, кортке життя їхнього вихованця, його вчинки та відвага, служать прикладом для батьох юнаків, які приходять на секцію боксу, до того ж проведення таких змагань пополяризує бокс у місті, наслідком чого є бажання багатьох підлітків займатись боксом.Головні організатори змагань: управління Служби безпеки України у Волинській області, КЗ «ДЮСШ № 2 ЛМР», Федерація боксу Волинської області. Захід відбудеться за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».Головний спонсор: «Кромберг енд Шуберт Україна Лу, ТОВ»