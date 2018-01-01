У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті Віктора Мандзика
Сьогодні, 20:43
На арені розваг «GeneratorCity» 24 березня відбудеться міжнародна боксерська матчева зустрічі пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика.
Змагання відбудеться за сприяння благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».
У суботу, 24 березня на арену розваг «GeneratorCity» з’їдуться боксери з України та Польщі, аби позмагатися у турнірі пам’яті Віктора Мандзика. Початок змагань о 18 годині.
Міжнародна боксерська матчева зустріч збірних команд КЗ ДЮСШ № 2 (Україна) та БК «Печера Лева» м. Зембіце Республіки Польща відбудеться не вперше. Обидві команди сформованні з досвідчених боксерів, членів збірних команд своїх держав. Слід відмітити, що ці команди за остані 3 роки зустрічались уже тричі, загальний рахунок зустрічей 2:1 на користь лучан. Збірну команду КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» готують до змагань тренери-викладачі, які свого часу тренували самого Віктора Мандзика: Артур Каменєв та Петро Боярчук.
Як зазначають ці тренери, кортке життя їхнього вихованця, його вчинки та відвага, служать прикладом для батьох юнаків, які приходять на секцію боксу, до того ж проведення таких змагань пополяризує бокс у місті, наслідком чого є бажання багатьох підлітків займатись боксом.
Довідково:
Головні організатори змагань: управління Служби безпеки України у Волинській області, КЗ «ДЮСШ № 2 ЛМР», Федерація боксу Волинської області. Захід відбудеться за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».
Головний спонсор: «Кромберг енд Шуберт Україна Лу, ТОВ»
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Змагання відбудеться за сприяння благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».
У суботу, 24 березня на арену розваг «GeneratorCity» з’їдуться боксери з України та Польщі, аби позмагатися у турнірі пам’яті Віктора Мандзика. Початок змагань о 18 годині.
Міжнародна боксерська матчева зустріч збірних команд КЗ ДЮСШ № 2 (Україна) та БК «Печера Лева» м. Зембіце Республіки Польща відбудеться не вперше. Обидві команди сформованні з досвідчених боксерів, членів збірних команд своїх держав. Слід відмітити, що ці команди за остані 3 роки зустрічались уже тричі, загальний рахунок зустрічей 2:1 на користь лучан. Збірну команду КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» готують до змагань тренери-викладачі, які свого часу тренували самого Віктора Мандзика: Артур Каменєв та Петро Боярчук.
Як зазначають ці тренери, кортке життя їхнього вихованця, його вчинки та відвага, служать прикладом для батьох юнаків, які приходять на секцію боксу, до того ж проведення таких змагань пополяризує бокс у місті, наслідком чого є бажання багатьох підлітків займатись боксом.
Довідково:
Головні організатори змагань: управління Служби безпеки України у Волинській області, КЗ «ДЮСШ № 2 ЛМР», Федерація боксу Волинської області. Захід відбудеться за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».
Головний спонсор: «Кромберг енд Шуберт Україна Лу, ТОВ»
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Коментарі 2
Знав Вітю з малку,хороший був хлопчика,на цукровому бабуся жила;літом часто приїздив до неї,Вічна Пам'ять,шкода що гинуть такі люди,а падлюкі далі кишені набивають
Знав Вітю з малку,хороший був хлопчика,на цукровому бабуся жила;літом часто приїздив до неї,Вічна Пам'ять,шкода що гинуть такі люди,а падлюкі далі кишені набивають
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