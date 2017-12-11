Карта поляка: як, коли і де її продовжити





Про те, як виглядає така процедура, розповідає Анна Бабяк-Овад, віце-консул Генерального консульства РП у Луцьку, - пише



– 10 років промайнули дуже швидко. Що зараз повинні зробити особи, які отримали Карту поляка у 2008 р.?



– Якщо власник Карти поляка хоче подовжити дію цього документа, то повинен це зробити не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну його дії. Таких осіб є багато, тому потрібно зареєструватися, скориставшись однією із двох можливостей: зателефонувати або написати мейла. Якщо особа обрала перший спосіб, то вона повинна зателефонувати на номер, поданий на сайті Генерального консульства РП у Луцьку. Це можна зробити у визначені години у вівторки і п’ятниці. Оскільки більшість цих осіб – це люди старші, які не мають можливості користуватися Інтернетом, вони можуть домовитися про зустріч із консулом із метою продовження дії Карти поляка за телефоном. Можна також написати мейл і зареєструватися на розмову, відповідно до вимог, поданих на сайті консульства.



– Чи цих осіб на зустріч із консулом може зареєструвати голова польської організації, до якої вони належать?



– Кожен із заявників повинен до нас написати або зателефонувати особисто, щоб мати можливість підтвердити всю необхідну інформацію: ім’я та прізвище, адресу приписки, дату й місце народження.



– Які документи повинні мати при собі особи, котрим призначено дату й годину зустрічі?



– Перш за все, анкету, заповнену згідно зі зразком, який можна знайти на нашому сайті, а також у нас, у Генеральному консульстві РП у Луцьку. До анкети потрібно долучити фотографію, зроблену, не давніше, ніж шість місяців тому. До того ж паспорти: закордонний та український, тобто внутрішній паспорт громадянина України. Якщо це жінка, то вона повинна взяти із собою свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження, а чоловіку вистачить свідоцтва про народження. Треба мати при собі Карту поляка та її ксерокопію. Потрібно представити оригінали всіх документів, а до анкети долучити ксерокопії всіх цих документів, зокрема першої сторони закордонного паспорта та першої, другої сторінки і сторінки, на якій подана адреса приписки, якщо йдеться про український паспорт старого зразка. Якщо ж особа має документ сучасного зразка, тобто ID-картку, то потрібно принести її ксерокопію, а також інформацію про прописку.



– Я знаю осіб, які мають внутрішні паспорти, але ніколи не мали закордонних паспортів. Чи можуть вони долучити до анкети виключно паспорт громадянина України?



– Так. Якщо вони ніколи не мали закордонного паспорта або на цей момент він не дійсний, то український паспорт – це той документ, якого буде достатньо представити в цій ситуації.



– Що повинна зробити особа, яка змінила персональні дані, наприклад вийшла заміж і змінила прізвище?



– Така особа передусім повинна подати документи з метою зміни персональних даних. Це дві різних процедури.



– Тобто така особа не може прийти до консульства, щоби продовжити дію Карти поляка, маючи при собі підготовлені документи, які містять інформацію про зміну персональних даних?



– Такі документи повинні бути, але в момент подачі заяви для отримання нової Карти поляка у зв’язку зі зміною персональних даних. Мова йде про окрему заявку та окрему процедуру.



– У законі про Карту поляка зазначено: якщо цей документ видають особі, котрій виповнилося 65 років, то він дійсний протягом необмеженого періоду. Чи це означає, що особи, котрі 10 років тому, під час подання заявки на Карту поляка, мали 65 років, не повинні тепер подавати документи на продовження Карти?



– Якщо Карта поляка була видана на необмежений період, то її власник не повинен подавати заявку на продовження карти. В інших випадках, тобто коли Карта поляка була видана на визначений термін дії, потрібно подавати заявку з метою продовження терміну дії карти.



– Що повинні зробити хворі особи, які з огляду на стан здоров’я не можуть прийти до консульства, щоб подати заявку з метою продовження Карти поляка?



– У нас ще не було таких випадків. Якщо склалася така ситуація, то родичі повинні повідомити нам про це. Такі випадки розглядатимуться індивідуально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять років тому видали перші Карти поляка. Згідно із законом, термін їхньої дії становить саме 10 років, а отже, надійшов час його продовжувати.Про те, як виглядає така процедура, розповідає, віце-консул Генерального консульства РП у Луцьку, - пише «Волинський монітор» – 10 років промайнули дуже швидко. Що зараз повинні зробити особи, які отримали Карту поляка у 2008 р.?– Якщо власник Карти поляка хоче подовжити дію цього документа, то повинен це зробити не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну його дії. Таких осіб є багато, тому потрібно зареєструватися, скориставшись однією із двох можливостей: зателефонувати або написати мейла. Якщо особа обрала перший спосіб, то вона повинна зателефонувати на номер, поданий на сайті Генерального консульства РП у Луцьку. Це можна зробити у визначені години у вівторки і п’ятниці. Оскільки більшість цих осіб – це люди старші, які не мають можливості користуватися Інтернетом, вони можуть домовитися про зустріч із консулом із метою продовження дії Карти поляка за телефоном. Можна також написати мейл і зареєструватися на розмову, відповідно до вимог, поданих на сайті консульства.– Чи цих осіб на зустріч із консулом може зареєструвати голова польської організації, до якої вони належать?– Кожен із заявників повинен до нас написати або зателефонувати особисто, щоб мати можливість підтвердити всю необхідну інформацію: ім’я та прізвище, адресу приписки, дату й місце народження.– Які документи повинні мати при собі особи, котрим призначено дату й годину зустрічі?– Перш за все, анкету, заповнену згідно зі зразком, який можна знайти на нашому сайті, а також у нас, у Генеральному консульстві РП у Луцьку. До анкети потрібно долучити фотографію, зроблену, не давніше, ніж шість місяців тому. До того ж паспорти: закордонний та український, тобто внутрішній паспорт громадянина України. Якщо це жінка, то вона повинна взяти із собою свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження, а чоловіку вистачить свідоцтва про народження. Треба мати при собі Карту поляка та її ксерокопію. Потрібно представити оригінали всіх документів, а до анкети долучити ксерокопії всіх цих документів, зокрема першої сторони закордонного паспорта та першої, другої сторінки і сторінки, на якій подана адреса приписки, якщо йдеться про український паспорт старого зразка. Якщо ж особа має документ сучасного зразка, тобто ID-картку, то потрібно принести її ксерокопію, а також інформацію про прописку.– Я знаю осіб, які мають внутрішні паспорти, але ніколи не мали закордонних паспортів. Чи можуть вони долучити до анкети виключно паспорт громадянина України?– Так. Якщо вони ніколи не мали закордонного паспорта або на цей момент він не дійсний, то український паспорт – це той документ, якого буде достатньо представити в цій ситуації.– Що повинна зробити особа, яка змінила персональні дані, наприклад вийшла заміж і змінила прізвище?– Така особа передусім повинна подати документи з метою зміни персональних даних. Це дві різних процедури.– Тобто така особа не може прийти до консульства, щоби продовжити дію Карти поляка, маючи при собі підготовлені документи, які містять інформацію про зміну персональних даних?– Такі документи повинні бути, але в момент подачі заяви для отримання нової Карти поляка у зв’язку зі зміною персональних даних. Мова йде про окрему заявку та окрему процедуру.– У законі про Карту поляка зазначено: якщо цей документ видають особі, котрій виповнилося 65 років, то він дійсний протягом необмеженого періоду. Чи це означає, що особи, котрі 10 років тому, під час подання заявки на Карту поляка, мали 65 років, не повинні тепер подавати документи на продовження Карти?– Якщо Карта поляка була видана на необмежений період, то її власник не повинен подавати заявку на продовження карти. В інших випадках, тобто коли Карта поляка була видана на визначений термін дії, потрібно подавати заявку з метою продовження терміну дії карти.– Що повинні зробити хворі особи, які з огляду на стан здоров’я не можуть прийти до консульства, щоб подати заявку з метою продовження Карти поляка?– У нас ще не було таких випадків. Якщо склалася така ситуація, то родичі повинні повідомити нам про це. Такі випадки розглядатимуться індивідуально.

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