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В Україні хочуть заборонити 21 сайт. СПИСОК

В Україні хочуть заборонити 21 сайт. СПИСОК
Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити в країні.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна», - пише Детектор.Медіа.

Згідно з відповіддю, до нового переліку сайтів, що містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства, увійшов 21 ресурс.

Зокрема, в запропонованому переліку названі: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru.

У Мінінформполітики назвали причини, через які слід заборонити ці сайти в Україні: ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу (публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

До характеристики кожного ресурсу додаються посилання на матеріали з цих сайтів.

Зазначається, що цей перелік був підготовлений робочою групою з моніторингу при Мінінформполітики на виконання положень Доктрини інформаційної політики України, його передано на розгляд експертної ради при міністерстві.

«Наступним кроком, у разі позитивного висновку експертної ради та відповідних рекомендаціях, перелік буде передано правоохоронним органам для встановлення факту вчинення правопорушення та відповідного реагування у межах компетенції», - наголошується у відповіді МІП.

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Теги: інтернет, ЗМІ
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