Чиновники за 160 тисяч обіцяють ліквідувати баюру
Сьогодні, 21:13
У селі Липини на вулиці Ветеранів утворилася калюжа довжиною у два десятки метрів.
Про це пише Волинь24.
За словами місцевих мешканців, калюжа викликає чимало незручностей, а вода у ній стоїть ще з осені 2017 року. Глибина баюри – близько 20 сантиметрів, довжина – два десятки метрів.
«Я живу тут уже 20 років і такого ще не було. Ми робили ринву, вода сходила. Зараз мешканці навезли землі і воді немає куди стікати. Діти не можуть нормально до школи дійти. Один на велосипеді навіть впав у воду. Мамам з колясками важко перейти, влітку тут діти взагалі гуляють як на озері, корови проходять і п’ють воду. Венеція», - коментує ситуацію Ірина Ковальчук.
«Спочатку дощок скраю калюжі не було і ми ходили по воді», - пригадав 11-річний Станіслав.
Натомість у Липинській сільській раді кажуть, що мешканці вулиці самі створили такі незручності, мовляв, поробили у двори заїзди, тому воді ніде діватися. Окрім того, липинці не дають дозволи, аби відвести воду з баюри через їхні подвір’я. Однак проблему все ж пообіцяли вирішити.
«Ми уже все порахували, поміряли. До робіт із відведення води маємо приступити з наступного тижня, якщо мешканці дадуть згоду, бо іншого шляху немає. Ми два місяці вирішуємо це питання. Липинці самі цю калюжу створили, а ми мусимо її прибрати», - наголосив спеціаліст-землевпорядник Липинської сільради Микола Груб’як.
Попередньо підрахували, що роботи обійдуться селу у 160 тисяч гривень.
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Про це пише Волинь24.
За словами місцевих мешканців, калюжа викликає чимало незручностей, а вода у ній стоїть ще з осені 2017 року. Глибина баюри – близько 20 сантиметрів, довжина – два десятки метрів.
«Я живу тут уже 20 років і такого ще не було. Ми робили ринву, вода сходила. Зараз мешканці навезли землі і воді немає куди стікати. Діти не можуть нормально до школи дійти. Один на велосипеді навіть впав у воду. Мамам з колясками важко перейти, влітку тут діти взагалі гуляють як на озері, корови проходять і п’ють воду. Венеція», - коментує ситуацію Ірина Ковальчук.
«Спочатку дощок скраю калюжі не було і ми ходили по воді», - пригадав 11-річний Станіслав.
Натомість у Липинській сільській раді кажуть, що мешканці вулиці самі створили такі незручності, мовляв, поробили у двори заїзди, тому воді ніде діватися. Окрім того, липинці не дають дозволи, аби відвести воду з баюри через їхні подвір’я. Однак проблему все ж пообіцяли вирішити.
«Ми уже все порахували, поміряли. До робіт із відведення води маємо приступити з наступного тижня, якщо мешканці дадуть згоду, бо іншого шляху немає. Ми два місяці вирішуємо це питання. Липинці самі цю калюжу створили, а ми мусимо її прибрати», - наголосив спеціаліст-землевпорядник Липинської сільради Микола Груб’як.
Попередньо підрахували, що роботи обійдуться селу у 160 тисяч гривень.
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