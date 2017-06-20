Жертвою шахраїв стала волинянка, яка збирає гроші на лікування доньки

Олесі Зілінській, яка збирає гроші на пересадку нирки доньці, невідомі зламали сторінку у Facebook та заблокували номер телефону. Жінка підозрює, що грішми на операцію могли скористатися шахраї.



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Волинські журналісти колядували з благодійною метою — збирали кошти на лікування 9-річної горохівчанки Олі Зелінської.



«У Горохові є така дівчинка – Оля Зілінська, яка захворіла на важку хворобу і їй дуже потрібно пересадити нирку, білоруські лікарі дають їй шанс на життя, на жаль операція дуже дорога – 60 тисяч Євро і це непід’ємна сума для їхньої сім’ї. Якусь суму ми передамо Олі на лікування», – розповіла редактор мережі інтернет-видань Наталія Пахайчук.



Мама дівчинки, Олеся Зілінська каже, що зараз вона у Львові. Її дитині роблять гемодіаліз. Номер телефону жінки з невідомих їй причин заблокували, нині за ним відповідають невідомі люди й називаються її іменем.



«Я просила, щоб заблокували мій телефон, чи щось зробили, щоб допомогти мені в цій ситуації, тому що людина, яка вкрала мій номер телефону, заблокувала мою сторінку на Facebook. Від мого імені писала, щоб на якусь іншу картку скидали гроші. В Київстарі мені сказали, що нічим мені допомогти не можуть. Я сказала, добре, що хоч допомогли шахраям заблокувати мою карточку. Далі я звернулася в поліцію — там заяву прийняли, але що там — я не знаю. В банку була. Ще вони до карточки моєї, там де люди допомагають, скидають гроші, не встигли дістатися. Ще грошей тих не зняли, бо тільки з банку прийшла. Зняли 200 гривень з моєї зарплатної картки, 200 з пенсійної і 200 з кредитки. Але дякувати Богу, що не добралися до картки, де люди скидають», – каже жінка.



За номером телефону, який раніше належав Олесі Зілінській, відповів російськомовний чоловік. Він назвався чоловіком Олесі й запропонував журналістам перераховувати гроші на мобільний номер.



«У моєї дружини рахунок заблоковано, не вийде туди перерахувати гроші. Бо вчора шахраї зламали рахунок, його заблокували. Не можем знімати нічого, знаходиться в лікарні зараз в Києві в Охматдиті в Шевченківському районі. Це дружини телефон, вони в прийомному відділенні з дитиною, я зараз з телефоном. Номер телефону, якщо у вас є можливість – телефон поповнюється, на Київстарі є переказ грошей на банківський рахунок. Це, коли дружина відкриє новий рахунок, виведе вже на банківський рахунок, тільки що вже не в Інтернеті, щоб шахраї не скористалися. Зараз дуже багато людей наживаються. 27 тисяч вкрали, половина залишилася – 25 тисяч. Але і ними неможна скористатися», - заявив він.



Зі слів керівника кіберполіції в області Василя Сірацького, нині правоохоронці проводять перевірку. За її підсумками приймуть рішення щодо правової кваліфікації події. Якщо інформація про злочин підтвердиться, слідчі розпочнуть кримінальне провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівчанці, якана пересадку нирки доньці, невідомі зламали сторінку у Facebook та заблокували номер телефону. Жінка підозрює, що грішми на операцію могли скористатися шахраї.Про це повідомляє ВРД НСТУ Волинські журналісти— збирали кошти на лікування 9-річної горохівчанки«У Горохові є така дівчинка – Оля Зілінська, яка захворіла на важку хворобу і їй дуже потрібно пересадити нирку, білоруські лікарі дають їй шанс на життя, на жаль операція дуже дорога – 60 тисяч Євро і це непід’ємна сума для їхньої сім’ї. Якусь суму ми передамо Олі на лікування», – розповіла редактор мережі інтернет-виданьМама дівчинки, Олеся Зілінська каже, що зараз вона у Львові. Її дитині роблять гемодіаліз. Номер телефону жінки з невідомих їй причин заблокували, нині за ним відповідають невідомі люди й називаються її іменем.«Я просила, щоб заблокували мій телефон, чи щось зробили, щоб допомогти мені в цій ситуації, тому що людина, яка вкрала мій номер телефону, заблокувала мою сторінку на Facebook. Від мого імені писала, щоб на якусь іншу картку скидали гроші. В Київстарі мені сказали, що нічим мені допомогти не можуть. Я сказала, добре, що хоч допомогли шахраям заблокувати мою карточку. Далі я звернулася в поліцію — там заяву прийняли, але що там — я не знаю. В банку була. Ще вони до карточки моєї, там де люди допомагають, скидають гроші, не встигли дістатися. Ще грошей тих не зняли, бо тільки з банку прийшла. Зняли 200 гривень з моєї зарплатної картки, 200 з пенсійної і 200 з кредитки. Але дякувати Богу, що не добралися до картки, де люди скидають», – каже жінка.За номером телефону, який раніше належав Олесі Зілінській, відповів російськомовний чоловік. Він назвався чоловіком Олесі й запропонував журналістам перераховувати гроші на мобільний номер.«У моєї дружини рахунок заблоковано, не вийде туди перерахувати гроші. Бо вчора шахраї зламали рахунок, його заблокували. Не можем знімати нічого, знаходиться в лікарні зараз в Києві в Охматдиті в Шевченківському районі. Це дружини телефон, вони в прийомному відділенні з дитиною, я зараз з телефоном. Номер телефону, якщо у вас є можливість – телефон поповнюється, на Київстарі є переказ грошей на банківський рахунок. Це, коли дружина відкриє новий рахунок, виведе вже на банківський рахунок, тільки що вже не в Інтернеті, щоб шахраї не скористалися. Зараз дуже багато людей наживаються. 27 тисяч вкрали, половина залишилася – 25 тисяч. Але і ними неможна скористатися», - заявив він.Зі слів керівника кіберполіції в області, нині правоохоронці проводять перевірку. За її підсумками приймуть рішення щодо правової кваліфікації події. Якщо інформація про злочин підтвердиться, слідчі розпочнуть кримінальне провадження.

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