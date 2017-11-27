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Діджеї в Луцьку зібрали для хворої малечі 13 тисяч

Діджеї в Луцьку зібрали для хворої малечі 13 тисяч
У рамках благодійного діджей-параду «Благофест», який відбувся у Луцьку, на доброчинність вдалося зібрати 13,2 тисячі гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради у Facebook.

«Сьогодні ми з радістю можемо підбити підсумки проведеного благодійного ді-джей параду «Благофест». Протягом цілого дня 24 кращі діджеї заряджали перехожих лучан позитивними емоціями та гарячими хітами», - йдеться в дописі.

За даними департаменту, за час фесту вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, які були передані представникам ГО «Даун-Синдром».


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Теги: благодійність, Луцьк
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