Діджеї в Луцьку зібрали для хворої малечі 13 тисяч
Сьогодні, 21:45
У рамках благодійного діджей-параду «Благофест», який відбувся у Луцьку, на доброчинність вдалося зібрати 13,2 тисячі гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради у Facebook.
«Сьогодні ми з радістю можемо підбити підсумки проведеного благодійного ді-джей параду «Благофест». Протягом цілого дня 24 кращі діджеї заряджали перехожих лучан позитивними емоціями та гарячими хітами», - йдеться в дописі.
За даними департаменту, за час фесту вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, які були передані представникам ГО «Даун-Синдром».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради у Facebook.
«Сьогодні ми з радістю можемо підбити підсумки проведеного благодійного ді-джей параду «Благофест». Протягом цілого дня 24 кращі діджеї заряджали перехожих лучан позитивними емоціями та гарячими хітами», - йдеться в дописі.
За даними департаменту, за час фесту вдалось зібрати 13,2 тисячі гривень, які були передані представникам ГО «Даун-Синдром».
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