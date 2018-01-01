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Папа Римський благословив дівчинку з Волині

Папа Римський благословив дівчинку з Волині
Юні дипломати з Волині роками продовжують підтримувати гарні стосунки зі світовими знаменитостями, президентами і монархами, релігійними діячами, час від часу обмінюються листами та запрошують шанованих осіб в гості.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Цього року в листі з Ватикану люб’язно повідомили, що Папа Римський благословляє юну українську дипломатку Марiйку Мовчан та її родину.

Монарші сім’ї Європи також не залишилися осторонь і в різдвяні свята вчергове наділили своєю увагою та надіслали свої поважні повідомлення їхнім давнім знайомим – дітям з України.

Папа Римський благословив дівчинку з Волині

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Теги: цікаво
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