Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку
Сьогодні, 01:43
У Луцьку водій маршрутки №9а ігнорував пасажирів, які просили дати решту.
Про це повідомляє Волинь24.
Очевидець, який попросив залишитись невідомим, розповів, що це сталося 12 березня в районі ЛПЗ.
«Зайшло троє людей похилого віку: один чоловік і двоє жінок. Чоловік передав 20 гривень і чекав здачу 5 зупинок. Пасажир наголошував, щоб водій дав здачу, а водій тільки подивлювався в зеркало на чоловіка, аж поки він не підійшов і не почав вимагати здачу», - зазначив очевидець.
За його словами, водій довго не давав решту. Пасажир отримав гроші лише тоді, коли виходив на своїй зупинці.
"Це був водій маршрутного таксі 9а номера АС4280", - повідомив очевидець.
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Про це повідомляє Волинь24.
Очевидець, який попросив залишитись невідомим, розповів, що це сталося 12 березня в районі ЛПЗ.
«Зайшло троє людей похилого віку: один чоловік і двоє жінок. Чоловік передав 20 гривень і чекав здачу 5 зупинок. Пасажир наголошував, щоб водій дав здачу, а водій тільки подивлювався в зеркало на чоловіка, аж поки він не підійшов і не почав вимагати здачу», - зазначив очевидець.
За його словами, водій довго не давав решту. Пасажир отримав гроші лише тоді, коли виходив на своїй зупинці.
"Це був водій маршрутного таксі 9а номера АС4280", - повідомив очевидець.
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