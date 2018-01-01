вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку

Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку
У Луцьку водій маршрутки №9а ігнорував пасажирів, які просили дати решту.

Про це повідомляє Волинь24.

Очевидець, який попросив залишитись невідомим, розповів, що це сталося 12 березня в районі ЛПЗ.

«Зайшло троє людей похилого віку: один чоловік і двоє жінок. Чоловік передав 20 гривень і чекав здачу 5 зупинок. Пасажир наголошував, щоб водій дав здачу, а водій тільки подивлювався в зеркало на чоловіка, аж поки він не підійшов і не почав вимагати здачу», - зазначив очевидець.

За його словами, водій довго не давав решту. Пасажир отримав гроші лише тоді, коли виходив на своїй зупинці.

"Це був водій маршрутного таксі 9а номера АС4280", - повідомив очевидець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку
Сьогодні, 01:43
Вечірній Луцьк: фотограф показав красу міста
Сьогодні, 00:26
Встановили куполи на храмі, на який збирала гроші вся Волинь
Сьогодні, 00:03
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лебеді на Волині стали туристичною атракцією
12 березень, 23:04
Схожі новини
Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми
12 березень, 05:14
Проїзд у луцьких маршрутках може подорожчати з 15 квітня Проїзд у луцьких маршрутках може подорожчати з 15 квітня
05 березень, 22:56
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно» Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
13 лютий, 12:31
Лучани вимагають автобус №14 Лучани вимагають автобус №14
09 лютий, 00:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку
Сьогодні, 01:43
 0
Медіа
відео
1/8