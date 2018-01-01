Водій маршрутки не хотів віддавати решту людям похилого віку





Про це повідомляє



Очевидець, який попросив залишитись невідомим, розповів, що це сталося 12 березня в районі ЛПЗ.



«Зайшло троє людей похилого віку: один чоловік і двоє жінок. Чоловік передав 20 гривень і чекав здачу 5 зупинок. Пасажир наголошував, щоб водій дав здачу, а водій тільки подивлювався в зеркало на чоловіка, аж поки він не підійшов і не почав вимагати здачу», - зазначив очевидець.



За його словами, водій довго не давав решту. Пасажир отримав гроші лише тоді, коли виходив на своїй зупинці.



"Це був водій маршрутного таксі 9а номера АС4280", - повідомив очевидець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій маршрутки №9а ігнорував пасажирів, які просили дати решту.Про це повідомляє Волинь24 Очевидець, який попросив залишитись невідомим, розповів, що це сталося 12 березня в районі ЛПЗ.«Зайшло троє людей похилого віку: один чоловік і двоє жінок. Чоловік передав 20 гривень і чекав здачу 5 зупинок. Пасажир наголошував, щоб водій дав здачу, а водій тільки подивлювався в зеркало на чоловіка, аж поки він не підійшов і не почав вимагати здачу», - зазначив очевидець.За його словами, водій довго не давав решту. Пасажир отримав гроші лише тоді, коли виходив на своїй зупинці."Це був водій маршрутного таксі 9а номера АС4280", - повідомив очевидець.

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