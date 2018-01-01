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Жінка за кермом авто спричинила потрійну аварію із постраждалими

Жінка за кермом авто спричинила потрійну аварію із постраждалими

У центрі Черкас жінка за кермом автомобіля порушила правила й спричинила потрійну ДТП.

Про це повідомляє Вікка.

На центральній вулиці Черкас трапилася аварія з постраждалими. На перехресті вулиці Байди Вишневецького й бульвару Шевченка, за словами свідків, водійка проїхала на червоний сигнал світлофора й врізалася у легковик Subaru.

Унаслідок останній скоїв зіткнення із ВАЗом, що рухався попереду. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. Водія Subaru госпіталізували до третьої міської лікарні.



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Теги: ДТП
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