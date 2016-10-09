Волинянки на Паралімпіаді претендують на медалі
Сьогодні, 07:50
На цьогорічній зимовій Паралімпіаді в Південній Кореї країну представляють дві волинянки.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема найтитулованіша в Україні зимова спринтерка Юлія Батенкова-Бауман і Богдана Конашук, для якої ці ігри - дебютні. Обидві серйозно готувалися до гонок.
У першій своїй біатлонній гонці на шість кілометрів серед спортсменок стоячи в Пхьончані Батенкова була четвертою, а Конашук - десятою.
У Юлії Батенкової в скарничці вже 13 олімпійських медалей: 4 бронзових та 9 срібних. На цю паралімпіаду їхала зі сподіванням на золото.
Коли Юлії Батенковій потрібна перемога, Богдана Конашук прагне потрапити в трійку призерів на своїй першій в житті паралімпіаді. У останній день змагань вона святкуватиме свій день народження, тому медаль буде їй гарним подарунком, заробленим власними силами.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема найтитулованіша в Україні зимова спринтерка Юлія Батенкова-Бауман і Богдана Конашук, для якої ці ігри - дебютні. Обидві серйозно готувалися до гонок.
У першій своїй біатлонній гонці на шість кілометрів серед спортсменок стоячи в Пхьончані Батенкова була четвертою, а Конашук - десятою.
У Юлії Батенкової в скарничці вже 13 олімпійських медалей: 4 бронзових та 9 срібних. На цю паралімпіаду їхала зі сподіванням на золото.
Коли Юлії Батенковій потрібна перемога, Богдана Конашук прагне потрапити в трійку призерів на своїй першій в житті паралімпіаді. У останній день змагань вона святкуватиме свій день народження, тому медаль буде їй гарним подарунком, заробленим власними силами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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