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Волинянки на Паралімпіаді претендують на медалі

Волинянки на Паралімпіаді претендують на медалі
На цьогорічній зимовій Паралімпіаді в Південній Кореї країну представляють дві волинянки.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зокрема найтитулованіша в Україні зимова спринтерка Юлія Батенкова-Бауман і Богдана Конашук, для якої ці ігри - дебютні. Обидві серйозно готувалися до гонок.

У першій своїй біатлонній гонці на шість кілометрів серед спортсменок стоячи в Пхьончані Батенкова була четвертою, а Конашук - десятою.

У Юлії Батенкової в скарничці вже 13 олімпійських медалей: 4 бронзових та 9 срібних. На цю паралімпіаду їхала зі сподіванням на золото.

Коли Юлії Батенковій потрібна перемога, Богдана Конашук прагне потрапити в трійку призерів на своїй першій в житті паралімпіаді. У останній день змагань вона святкуватиме свій день народження, тому медаль буде їй гарним подарунком, заробленим власними силами.



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Теги: Паралімпіада
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