Лебеді на Волині стали туристичною атракцією

залишилися зимувати поблизу Луцька.



Про це повідомляє телеканал



Обрали собі за домівку озеро в селі Крупи. Місцеві ніколи такої кількості птахів не бачили.



На тлі лебедів фотографуються не тільки селяни, а й ті, хто проїжджають трасою Луцьк-Дубно.



Подробиці – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині близько сотні білих лебедів стали героями неймовірної кількості фотографій. Птахипоблизу Луцька.Про це повідомляє телеканал НТН Обрали собі за домівку озеро в селі Крупи. Місцеві ніколи такої кількості птахів не бачили.На тлі лебедів фотографуються не тільки селяни, а й ті, хто проїжджають трасою Луцьк-Дубно.Подробиці – у сюжеті.

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