Лебеді на Волині стали туристичною атракцією
12 березень, 23:04
На Волині близько сотні білих лебедів стали героями неймовірної кількості фотографій. Птахи залишилися зимувати поблизу Луцька.
Про це повідомляє телеканал НТН.
Обрали собі за домівку озеро в селі Крупи. Місцеві ніколи такої кількості птахів не бачили.
На тлі лебедів фотографуються не тільки селяни, а й ті, хто проїжджають трасою Луцьк-Дубно.
Подробиці – у сюжеті.
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Про це повідомляє телеканал НТН.
Обрали собі за домівку озеро в селі Крупи. Місцеві ніколи такої кількості птахів не бачили.
На тлі лебедів фотографуються не тільки селяни, а й ті, хто проїжджають трасою Луцьк-Дубно.
Подробиці – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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