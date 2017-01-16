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Лебеді на Волині стали туристичною атракцією

Лебеді на Волині стали туристичною атракцією
На Волині близько сотні білих лебедів стали героями неймовірної кількості фотографій. Птахи залишилися зимувати поблизу Луцька.

Про це повідомляє телеканал НТН.

Обрали собі за домівку озеро в селі Крупи. Місцеві ніколи такої кількості птахів не бачили.

На тлі лебедів фотографуються не тільки селяни, а й ті, хто проїжджають трасою Луцьк-Дубно.

Подробиці – у сюжеті.


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Теги: лебеді, Волинь
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